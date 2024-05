12 de maig: la independència, proritat sense exclusions ?

Dissortadament, el projecte de la independència no és pas el centre de la campanya electoral en curs, ans al contrari, els partits que l’aparenten voler estan a la defensiva davant la previsible victòria del PSC-PSOE i el restabliment de l’ordre autonòmic liquidant definitivament el denominat “procés”. Les crides de Junts i ER alertant que ve el llop no tenen cap credibilitat ja que ambdós partits hi han pactat a tots nivells després de l’1 d’Octubre i estan disposats a continuar-ho fent.

Però, a més, hi ha un altre fet que demostra la manca de voluntat per assolir la independència: tractant-se d’un objectiu veritablement històric que hauria d’implicar tot un poble, el sectarisme de la denominada esquerra independentista excloent la ciutadania que no combrega amb les seves rodes de molí (liberals, conservadors, tradicionalistes) la fa inviable. L’estigmatització arbitrària contra la suposada “extrema dreta” catalana menada per ER, Comuns i CUP i els respectius aparells mediàtics impedirà la configuració d’un bloc independentista a les institucions i entre la base social favorable a la República catalana.

Fa uns anys vaig escriure un apunt titulat “Independència per a què ?”, on alertava de les raons quimèriques que alguns argumentaven (viure millor, ser més feliços…) quan la història demostra que no hi ha cap poble que no s’hagi alliberat sinó per garantir la pròpia supervivència. I l’amenaça existencial que plana sobre el que queda de la nació catalana no sembla preocupar la majoria dels partits que es defineixen abstractament independentistes.

Tot sembla indicar que la davallada de l’esquerra independentista, iniciada electoralment l’any passat, s’accelerarà, i probablemet els partits i entitats civilitzacionals (els que prioritzen la supervivència de les societats obertes occidentals) incrementaran la seva presència política i social. Davant aqueixa eventualitat hi ha dos actituds: obcecar-se a deformar la realitat, com fan els (falsos) proscrits de la tertúlia de Vilaweb fent campanya contra Aliança Catalana com si es tractés de Vox, o comprendre les causes de la possible emergència d’un patriotisme de supervivència nacional entre les classes socials autòctones que més pateixen l’espoli econòmic i la dominació política espanyola.

Aqueix 12 de maig, i els seus resultats, permetran constatar que la independència no és una prioritat entre la majoria de partits i els seus terminals mediàtics, i per tant el sectarisme foll i les exclusions antidemocràtiques persistiran. Seran una continuació agreujada de les del 14 de febrer de fa tres anys, que vaig demoninar de l’apartheid contra l’independentisme. Però aqueixa volta, l’apartheid s’aplica al si de l’independentisme, amb els efectes devastadors que comportarà, abocant Catalunya a una fase aguda de desestructuració econòmica, social i cultural amb el vist i plau de l’autonomisme català/espanyol dominant.