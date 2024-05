DEL CORRELLENGUA AL “SÍ A LA LLENGUA”

El Correllengua ha passat avui per Bunyola i hem estat moltíssims els qui l’hem esperat i hem fet córrer la flama perquè emprengués l’anada cap a Alaró. Ha llegit el manifest el poeta Pere Suau que ha aprofitat el moment per recordar-nos que hem de parlar sempre i per tot la llengua que des de fa vuit-cents anys parlam -i amb ella sentim i estimam- a l’arxipèlag.

I tots els congregats ens hem acomiadat fins demà a les 18 hores a la Plaça Major de Ciutat on farem un clam -i en van tants!- a favor de la nostra llengua, la de Ramon Llull, la catalana per molt que els catalanofòbics, els tractants d’odi i els propagadors de la ignorància, en contra de la ciència i la intel·ligència, li neguin el nom i pretenguin humiliar-la, maltractar-la i emmudir-la.

Aquest Correllengua interilles 2024 ha estat un èxit clamorós no només de participació ciutadana, sinó del milers i milers de joves que hi ha pres part, bé sigui com a organitzadors, bé com a participants en els relleus de la flama. El jovent ha tornat a demostrar que està ben despert i que per a lluitar aferrissadament per la llengua i la cultura catalanes hi és aclaparadorament. Són ells, els joves, els que ens demanen que espavilem als més grans, als que venim d’altres temps on només aspiràvem a la resistència. Ara els joves ens convoquen a la vivència del català i farem bé de no decebre’ls.

L’èxit d’aquesta convocatòria de Joves de Mallorca per la Llengua vergonyosament no ha trobat el ressò oportú a IB3 ràdio i televisió, un ens de comunicació públic que de cap manera no reflecteix allò que vivim i patim els illencs. Malauradament s’estimen més treure per pa i per sal estupideses dels feixistes que controlen el govern de Prohens, que no fites cíviques exemplars com aquesta. Ja s’ho trobaran.