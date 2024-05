LA IMPUNITAT DEL FEIXISME

Sense categoria

Les consideracions de l’ONU sobre la Llei de Concordia que impulsen en algunes autonomies PP i VOX o la prohibició de concentració davant la comisaria de Via Laietana per part del TSJC per considerar-la acte electoral deixen ben clar com el feixisme fa i desfà a Espanya.

Efectivament el TSJC manté la prohibició per la concentració davant la comisaria de la tortura franquista per reivindicar es converteixi en centre de memòria. La raó que podria ser un suport a aquells partits que també ho defensen i sense veure que fa 3 anys que dos cops al mes la Comissió de la Dignitat fa aquesta concentració. Per altra banda un informe de l’ONU carrega contra les lleis de Concordia de PP i VOX per revisar la historia i vulnerar els drets de les víctimes del franquisme. De fet sustitueixen les lles de Memòria democràtica i deixen els drets humans en res al voler suprimir moltes entitats o projectes per estudiar la veritat sobre les víctimes. Apart eviten anomenar o condemnar el régim franquista. La reacció per exemple de VOX ja ha estat dir que qui son aquests senyors de l’informe i qui els ha nomenat com si tal cosa.

Feixisme de manual, en un Estat on el mateix franquisme va pilotar la transició i ha fet un règim democràtic a la seva mida. En qualsevol Estat normal la comisaria de Via Laietana ja no existiria o seria un memorial com alguns camps de concentració dels nazis, aquí com si fos una petició partidista es nega la concentració i amb un excusa com ja he dit que no va enlloc ja que fa 3 anys d’aquestes concentracions i sense comtesa electoral pel mig, no és un acte polític, és un acte de demanar justicia i democràcia, cosa que evidentment el Tribunal no vol, ni desitja.

Per altra banda l’informe de l’ONU hauria de donar un toc d’alerta que Espanya ja veiem que es veu com una anècdota, una anomàlia dins la Unió Europea consentida pels interessos polítics. El fet de dirigir la falsa democràcia des del franquisme fa que ha estat i és protegit i les víctimes segueixen enterrades als vorals de la carretera com a culpables sense remei. Les atrocitats, les tortures, els assassinats d’una Dictadura de 40 anys han quedat impunes i mai ningú pagarà per elles.

Els drets humans han estat enterrats fa temps com ja vam veure el 2017 o com veiem dia a dia des del 1978 i l’entrada en vigor de la Constitució franquista i irreformable.

Es la impunitat del feixisme.