Setmana de la Crítica de Canes 2024: els curtmetratges

Una de les coses que em fa més mandra en editar aquests apunts del Festival de Canes és redactar-ne l’entradeta, ja que el possible interès de l’apunt rau en la informació que aporta. Per tant, disculpeu-me que no en faci entrada i us convido a llegir-ne el que ve a continuació.

Curtmetratges en Competició a la Setmana de la Crítica.

En aquesta llista, els títols dels films enllacen amb la pàgina que li dedica la Setmana (disponible en francès i anglès) i els noms dels cineastes enllacen amb la respectiva pàgina que igualment n’ha editat la Setmana. Hi he afegit la informació que facilita el web de la Setmana i el breu comentari que, de cada curt, n’han fet els responsables del certamen.

D’ Arvin BELARMINO, “Radikals“. Producció: Filipines, EUA, Bangladesh, França. Durada: 0h21. Guió: Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero. Amb Elora Españo, Timothy Castillo, Ross Pesigan. Sinopsi: Un nou membre d’un estrany grup de ‘chiken-dance‘ es veu desconcertat en ser el pitjor ballarí d’una actuació, després de la qual cosa es troba davant d’una sèrie d’esdeveniments estranys que revelen el destí de la baula més feble del grup. Comentari de la Setmana: Recorregut iniciàtic d’uns ballarins que passen per una història amb continus trencaments de to, anant de la crònica naturalista rural al conte fantàstic frontal.

De Jan BUJNOWSKI, “Dancing in the Corner” / “Taniec w Narożniku”. Producció: Polònia. Durada: 0h14. Guió: Jan Bujnowski. Amb Marcin Bujnowski, Filip Bojarski, Henryk Ceballos, Ignacy Ceballos, Ignacy Marczyk, Jędrzej Matwijów, Artur Urbański. Sinopsi: D’ençà la caiguda del comunisme el 1989, la televisió en color ja no és un producte de luxe a Polònia. A les cases poloneses, les pantalles s’assemblen més a la realitat que veuen per les finestres. Però quins són els veritables colors d’aquesta realitat?. Comentari de la Setmana: Jan Bujnowski hi observa com l’amor al futbol uneix un pare i el seu fill, convertint-se en una metàfora alhora íntima i política.

De Cem DEMIRER, “Absent” / “Noksan”. Producció: Turquia. Durada: 0h24. Guió: Cem Demirer. Amb Haydar Şahin, Şencan Aslan, Barış Yılmaz Gündüz, Aydın Erek, Salih Uysal, Alev Karaçam. Sinopsi: En Mert, d’uns trenta anys, treballa en un parc d’atraccions que sembla abandonat. Lluitant amb la seva dualitat intrínseca, sent una identitat que s’amaga a les ombres decidida a soscavar-lo. Al llarg de la pel·lícula, en Mert entra en contacte amb diferents individus i criatures, intentant comprendre els defectes de la seva salut mental. En la seva obstinada recerca de respostes, en Mert ha d’enfrontar-se a les profunditats de la seva psique, frenat per la reticència a enfrontar-se plenament als seus misteris interiors. Comentari de la Setmana: I què passa amb el coneixement que creiem que tenim sobre nosaltres mateixos? ? A “Noksan” / “Absent” de Cem Demirer, el personatge principal arriba a dubtar del seu propi estat mental. Una immersió tènue en l’estrany, magnificada per una posada en escena impressionant.

De Marinthia GUTIÉRREZ VELAZCO, “Ella se queda“. Producció: Mèxic. Durada: 0h10. Guió: Marinthia Gutiérrez Velazco. Amb Marianna Escobedo, Sofía Jofré, Násmar Guzmán, Leo Huerta, Brenda Bellozo. Sinopsi: Durant una estada nocturna a Tijuana, la Laura espera que arribi el seu destí. Comentari de la Setmana: És un gest de cinema captivador i lliure, a mig camí entre l’homenatge ‘vintage’ a la Nouvelle Vague i el ‘trip’ experimental versió ‘Grindhouse’.

De Beza HAILU LEMMA, “Alazar“. Producció: Etiopia, França, Canadà. Durada: 0h35. Guió: Beza Hailu Lemma. Amb Surafel Teka, Zewdnesh Kassa, Tekle Abate, Adamu Zeleke, Mikias Demise, Hanna Getnet. Sinopsi: A l’Etiòpia contemporània, l’èxode d’una comunitat de camperols s’interromp quan el patriarca d’una família important desapareix de la seva tomba. Tessema, el seu fill, comença a qüestionar l’explicació divina de l’Església, obligant-lo a iniciar la seva pròpia investigació. Comentari de la Setmana: Recorregut iniciàtic, el del protagonista (..), que ens fa experimentar en osmosi una recerca de veritat ambigua sobre un fons de sequera deletèria i suposats miracles.

De Daphné HÉRÉTAKIS, “What we Ask of a Statue is That it Doesn’t Move” / “Ce qu’on demande à une statue, c’est que’elle ne bouge pas” / “Αυτο που ζηταμε απο ενα αγαλμα ειναι να μην κινειται”. Producció: Grècia, França. Durada: 0h32. Guió: Daphné Hérétakis. Amb Grigoria Metheniti, Hélène Chalastanis, Sotiria Chrysovergi, Natacha Efstathiadi, Nikos Ioakeim, Katerina Konstandourou, Stavros Moiras, Takis Papanastasiou, Dimitris Petimezas, Stamatis Tsimbidis, Kyveli Zoi. Sinopsi: A Atenes, res sembla moure’s, els seus habitants semblen immòbils com estàtues. Tanmateix, en algun lloc, una cariàtide s’escapa d’un museu i un petit grup demana la destrucció de totes les antiguitats. Filmar seria potser l’única manera de no romandre de marbre. Comentari de la Setmana: Manifest poètic i polític igualment ben arrelat a la seva època, qüestiona amb humor la inèrcia contemporània i el pes invasiu del passat.

De Valentina HOMEM, “A menina e o pote” / “The Girl and the Pot”. Producció: Brasil. Durada: 0h12. Guió: Valentina Homem, Eva Randolph, Francy Baniwa, Nara Normande, Tati Bond. Animació: Tati Bond (Direcció artística i animació), Nara Normande (Direcció d’Animació). Amb Francy Baniwa. Sinopsi: En un món distòpic, una noia trenca un gerro de ceràmica que amaga un secret. Aquesta acció obre les portes a un món paral·lel i la jove s’endinsa en un període de transformació en què finalment és possible crear un nou món. Comentari de la Setmana: Les ganes i la possibilitat d’un món nou també són al centre d’”A menina e o pote” / “The Girl and the Pot” de Valentina Homem, que barreja potents visions cosmogòniques amb el recorregut iniciàtic del seu personatge femení.

De Veronica MARTIRADONNA, “Supersilly“. Producció: França. Durada: 0h09. Guió, fotografia, muntatge (amb Gaia Rizzi), decorats, intèrpret: Veronica Martiradonna. Sinopsi: Una nena que ha entrat a una tenda de campanya, en surt espantada, gran i estranyament vestida amb una disfressa de conill. En aquest viatge interior, aquesta noieta intentarà entendre el drama original que provoca el patiment que suporta. Comentari de la Setmana: Veronica Martiradonna desenvolupa amb cruesa el traumes infantils de la seva narradora, en un enfocament també radical i inquietant.

D’ Isadora NEVES MARQUES, “As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer” / “My Senses Are All I Have to Offer”. Producció: Portugal. Durada: 0h20. Guió: Isadora Neves Marques. Amb Ágata de Pinho, Isadora Alves, Mário Afonso, Albano Jerónimo. Sinopsi: La Lourdes i la Lana es van conèixer després d’haver près “píndoles sensorials”, una tecnologia que permet accedir a les sensacions dels altres de forma remota. Al cap d’uns mesos, la Lourdes decideix visitar els seus pares, Vicente i Carl, a casa seva al camp, i presentar-los a la seva xicota. Comentari de la Setmana: Quina comprensió i quin coneixement és realment possible tenir els uns dels altres? Aquesta és la pregunta que es planteja, amb gran elegància i humor, la pel·lícula d’Isadora Neves Marques.

De Guil SELA, “Montsouris” / “Montsouris Park”. Producció: França. Durada: 0h14. Guió i muntatge: Guil Sela. Amb Martin Jauvat, Pierre Gandarmay, Raika Hazanavicius, Lucas Doméjean, Guil Sela. Sinopsi: Un bonic dia de tardor, al Parc Montsouris, en Jacques i en Nathan busquen gent interessant per a filmar pel seu documental. Es troben amb en Pierre i en Martin, dos ocells estranys que estan a punt de viure un moment inesperat. Comentari de la Setmana: “Montsouris” de Guil Sela dissimula darrere d’un relat aparentment anecdòtic un sentit del burlesc i de la senzillesa narrativa que aconsegueix emocionar.

Curtmetratges en Sessions Especials a la Setmana de la Crítica.

De Lucie BORLETEAU, “1996 ou Les Malheurs de Solveig“. Producció: França. Durada: 0h31. Guió: Lucie Borleteau. Amb Angèle Dupont, Eglantine Pistoulet, Erwan Merhet-Baudrand, Nils Agha, Claudia Lobato-subtil, Charlotte Demuth, Kadi Gaoussou, Myriam Saadoun, Anatole Jouanne, Laure Giappiconi, Maxime Saint-jean, Marie Clément, Angéline Guerrini, Sherinne Dugue, Maryam Ouattara, Valentin Kiep. Sinopsi: Al decurs de l’any 1996, la Solveig, de 16 anys, espera el seu primer petó… Comentari de la Setmana: Un relat iniciàtic falsament clàssic.

D’Anna HINTS i Tushar PRAKASH, “Sauna Day” / “Sannapälv”. Producció: Estònia. Durada: 0h13. Guió: Anna Hints, Tushar Prakash. Amb Rasmus Kaljujärv, Agur Seim. Sinopsi: Al sud d’Estònia, un món on els homes entren a l’espai fosc i íntim de la sauna després d’un dia dur de treball. Al dessota del seu aspecte dur hi ha el desig secret de contacte. Comentari de la Setmana: La crònica viril d’una sessió de sauna com les altres… o no.

D’ Elena LÓPEZ RIERA, “Las novias del sur” / “Southern Brides” / “Les fiancées du sud”. Producció: Suïssa, Espanya. Durada: 0h40. Guió: Elena López Riera. Sinopsi: Dones d’edat madura parlen del seu matrimoni, de la seva primera vegada, de la seva relació íntima amb la sexualitat. En la repetició d’aquests ritus ancestrals, la directora qüestiona la seva pròpia absència de matrimoni, de fills, i amb ella, una cadena de relacions mare-filla que s’extingeix. Comentari de la Setmana: Un documental commovedor en què les senyores grans sempre plenes de passió ens parlen dels seus desitjos de dones. Apunt anterior en aquest blog: L’oriolana Elena López Riera, a la Setmana de la Crítica de Canes.



FOTO DE L’APUNT: “As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer”, d’Isadora Neves Marques.