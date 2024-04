La caseta del rellotge, Mont-roig del Camp: Antoni Benaiges

Mira que he passat vegades per davant d’aquesta caseta que hi ha la carretera N-340 en els viatges de València cap a Terrassa, El Vendrell o L’Empordà! Ara me la torne a trobar en el llibre que Francesc Escribano ha escrit sobre El mestres que va prometre el mar:

“Després d’assistir al Congrés d’Osca va iniciar les vacances. Com cada any es va instal·lar a Les Pobles i va participar en les reunions de la Caseta del Rellotge, a la vora de la platja. El record que la família té de l’última vegada que el va veure és que estava bé i que era feliç. Aquell estiu va ser l’última vegada que l’Antoni va veure el mar.”