Què ens prometen per als propers quatre anys? (1: els nostres)

Proposta estrella

★ Acord Nacional pel Transport Públic. El transport públic és l’eina indispensable per garantir els drets a la mobilitat, a l’accessibilitat i també l’equilibri territorial. L’objectiu és tenir un sistema de transport públic integral, segur, fiable, eficient, eficaç i accessible, però per assolir aquests objectius i donar resposta als nous reptes com el de l’emergència climàtica, cal transformar el model de finançament del transport públic. La pandèmia de la covid-19 va trencar el model de finançament del transport públic, cofinançat entre les persones usuàries amb el preu dels bitllets (50%) i les aportacions de les administracions públiques (50%). Actualment, el preu dels bitllets de transport suposa poc més del 35% d’ingressos del sistema. Així doncs, cal un pacte nacional per al finançament del transport públic. Un espai de debat i reflexió com a país, amb totes les administracions i la societat civil per definir aquest nou model de finançament del transport que ha de servir per fer sostenible el sistema i poder seguir invertint en la millora i les ampliacions necessàries de la infraestructura, com la inauguració de noves estacions de metro o la millora de la qualitat del servei interurbà de bus. Posant sempre al centre la garantia dels drets a la mobilitat, a l’accessibilitat i a la igualtat d’oportunitats es visqui on es visqui. Aquest pacte ha de permetre replantejar el sistema tarifari i aplicar un sistema de pagament per quilometratge en lloc de l’actual sistema de zones. Al mateix temps, cal que el Govern de l’Estat incrementi les seves aportacions al sistema, i també plantejar noves fonts d’ingressos.