El Jurat de la Càmera d’Or de Canes 2014

La Càmera d’Or premia un primer llargmetratge que s’hagi projectat en qualsevol secció del Festival de Canes o a la Quinzena dels Cineastes o a la Setmana de la Crítica. Hi ha un Jurat específic que s’encarrega d’avaluar aquestes òperes primes i emetre’n el veredicte, que es fa públic a la Gala del Palmarès, a la cloenda del Festival (enguany, el dissabte 25 de maig).

El Jurat de la Càmera d’Or 2024 el presidirà el tàndem format per l’actriu francesa, directora i productora Emmanuelle Béart i el director i compositor Baloji, que la fa per Bèlgica i la República Democràtica del Congo. I els acompanyaran representants francesos de la professió (premsa, indústria, associació de cineastes): el director de fotografia Gilles Porte; el membre de la FICAM (Fédération des industries techniques du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia) Pascal Buron; la guionista i directora Zoé Wittock, per la SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films); la cap de secció de Cinema i Cultura del grup EBRA i tresorera de la SFCC (Syndicat Français de la Critique Cinéma) Nathalie Chifflet.



Tot i que aquesta és la quarta vegada que el jurat de la Càmera d’or és copresidit (el 1996, l’actriu Françoise Fabian va estar acompanyada pel director Daniel Schmid; el 2002, Marthe Keller ho va estar amb Géraldine Chaplin, i el 2006, els germans Luc i Jean-Pierre Dardenne en van formar el tàndem presidencial), sobta que enguany faci duo amb Emmanuelle Béart en Baloji, que tot just l’any passat era aspirant a la Càmera d’Or pel seu film “Augure“.

Instituïda el 1978, la Càmera d’Or està destinada a fomentar la creació jove i és un premi que actua d’accelerador de la carrera dels cineastes oferint-los una llum única i una projecció internacional. En el passat, l’han rebut, entre molts d’altres, Jim Jarmusch, Jafar Panahi, Ildikó Enyedi, Steve McQueen i Anthony Chen. El 2023, el jurat presidit per l’actriu francesa Anaïs Demoustier va atorgar la Càmera d’Or a Thien An Pham, per “L’arbre de les papallones daurades“.



Per ordre: Emmanuelle Béart (© Harold James), Baloji (© Kristin Lee Moolman), Gilles Porte, Pascal Buron, Zoé Wittock, Nathalie Chifflet.

FOTO DE L’APUNT: Emmanuelle Béart © Harold James.