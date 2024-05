Occident, França i Xina

Dilluns i dimarts vinents el dictador xinès Xi Ping visitarà França convidat amb ocasió del seixantè aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos estats, però quin significat geoestratègic donar a aqueix encontre? Valérie Niquet es demanava ahir a Le Figaro, “France-Chine : un anniversaire, mais pour quoi faire ?

Soixantième anniversaire des relations diplomatiques oblige, le président chinois Xi Jinping sera accueilli en grande pompe en France les 6 et 7 mai, et notamment dans les Pyrénées, chères au cœur d’Emmanuel Macron. Cela ajoutera la touche «intime» permettant de resserrer les liens.

Au-delà des symboles, que peut apporter cette visite protocolaire? Elle a lieu quelques semaines après qu’Olaf Scholz, chancelier d’une Allemagne qui reste, en dépit de ses difficultés, le poids lourd de l’économie en Europe et le premier partenaire commercial de la République populaire de Chine (RPC) au sein de l’Union européenne (UE), se soit rendu en Chine. Olaf Scholz s’est concentré sur l’économie, plus que sur des enjeux stratégiques complexes avec une Chine très agressive dans sa région. Xi Jinping pourra jouer de la concurrence entre les deux premières puissances de l’UE. Ce sont les très grandes entreprises allemandes comme BASF – groupe chimique allemand – qui continuent d’investir massivement en Chine, alors qu’au niveau européen, selon les chiffres de la Chambre de commerce européenne à Pékin, la tendance est au désinvestissement.

L’économie chinoise ne va pas bien: la Chine n’est plus la poule aux œufs d’or qui faisait briller les yeux des exportateurs et des entreprises à la recherche d’argent frais. Le nouveau modèle de développement vanté par Xi Jinping veut remplacer une consommation des ménages toujours en berne. L’inquiétude pour l’avenir est trop grande, particulièrement après l’effondrement du marché de l’immobilier. Il s’agit de basculer vers une économie de haute technologie, qui consiste en réalité à exporter les surplus massifs de l’industrie chinoise dans l’automobile, les panneaux solaires et plus généralement les technologies vertes.

C’est aussi dans cette perspective que s’inscrit la visite à Paris: Pékin espère atténuer les conséquences d’une position française très en pointe sur la question du déficit avec la Chine, et du contrôle des pratiques commerciales de la RPC dans des secteurs aussi essentiels pour l’économie française que l’automobile. Sur ces points, Xi Jinping attend des concessions. Il n’est pas certain qu’il en reçoive, les enjeux sociaux de la désindustrialisation étant trop importants pour Paris pour céder sans réciprocité effective. La «sécurité économique», autre terme pour dénoncer la trop grande dépendance aux importations chinoises de matériel sensible, pèse également sur les prises de position et ne joue pas en faveur des intérêts chinois.

Mais l’Histoire sera également présente. Pour les dirigeants chinois, la période bénie des relations franco-chinoises, c’était celle du général de Gaulle, telle que comprise par Pékin dans sa traduction simple d’un «antiaméricanisme» primaire. Diviser pour mieux régner est au cœur de la pensée stratégique chinoise: diviser les barbares pour mieux les contrôler. Toutefois, les équilibres stratégiques ne sont plus ceux de 1964: la Chine, en dépit de ses difficultés, est un mastodonte qu’on cherche un peu trop souvent à accommoder au nom d’intérêts communs souvent illusoires. Elle pèse plus de 18% dans l’économie mondiale, tire toujours la croissance en Asie, et son ralentissement économique fragilise le continent africain. Stratégiquement, elle multiplie les tensions de zones grises auxquelles il est difficile de répondre. En mer de Chine, les incidents graves se multiplient avec les Philippines qui se sont rapprochées des États-Unis. Autour des îlots Senkaku au Japon, la pression chinoise est constante. La Chine est un perturbateur, qui, parfois, joue l’apaisement quand ses calculs tactiques et ses intérêts le lui demandent, dont les évolutions positives doivent pourtant toujours être analysées avec prudence.

Mais Pékin est inquiet aussi du possible retour de Donald Trump au pouvoir en 2025. C’est lui qui avait imposé des limitations très sévères aux transferts de technologie les plus en pointe, dont les semi-conducteurs, vers la Chine, portant un coup sévère à la haute technologie chinoise et peut-être plus encore à l’image, soigneusement cultivée comme marqueur de puissance, de très grande puissance technologique, de la RPC.

De son côté, Paris n’a peut-être pas abandonné ses attentes de voir Xi Jinping profiter de cette visite pour s’engager à jouer un rôle plus significatif en faveur du désengagement de la Russie en Ukraine. Rien n’est moins certain. La situation convient à Pékin qui reste prudemment sur une ligne de crête: une Russie affaiblie, prisonnière de son client chinois à qui elle vend le gaz 30% en dessous du prix du marché ; un front uni des autocraties, offrant en apparence une alternative aux pays du Sud contre l’universalisme des valeurs occidentales démocratiques ; une Chine courtisée pour «résoudre un problème», un de plus, alors que, ni sur la nucléarisation de la Corée du Nord depuis des décennies, ni même sur le climat, la RPC n’a jamais démontré qu’elle était prête à agir au-delà d’un dialogue dont le mérite est de reconnaître sa puissance. Sur le versant européen, la division de l’Europe, y compris sur la question ukrainienne, permet aussi à la RPC de démontrer qu’elle y a encore des alliés, en dépit de la dégradation de son image sur l’ensemble du continent. C’est ainsi qu’il faut comprendre les visites en Hongrie et en Serbie, après les célébrations françaises, pour mieux démontrer où se trouvent les priorités et les vrais alliés de Pékin.

Le défi pour Paris sera donc de tenter de donner du sens à une visite qui n’en a pas vraiment. C’est d’une seule voix, et notamment avec l’Allemagne, que l’Union européenne devrait pouvoir parler face à Pékin. Il n’est pas certain que donner l’occasion au dirigeant chinois, notamment après la tragique mise au pas idéologique de Hong Kong, de retrouver un semblant de légitimité internationale, en profitant aussi d’un contraste trop flatteur avec le repoussoir poutinien, soit la meilleure des stratégies.

La resposta la donava ahir mateix, i des del diari mateix, “Laurent Amelot, directeur de recherche à l’Institut Thomas More (think-tank), estime que la France ne doit pas se laisser aller à la tentation d’une «troisième voie» face à la lutte que mène la Chine contre l’Occident. «Pour une parole sans équivoque de la France».

Moins de trois semaines après que le chancelier Olaf Scholz, à l’occasion d’une visite de trois jours en Chine, à la mi-mai 2024, se soit vu opposer une fin de non-recevoir, Xi Jinping – qui minimisa ses inquiétudes sur l’iniquité des pratiques commerciales en Chine, protesta contre les enquêtes et les sanctions européennes à l’encontre des entreprises chinoises (qu’il considère comme du protectionnisme occidental à l’égard de la technologie de son pays) et nia tout rôle dans l’aide à la Russie dans son effort de guerre contre l’Ukraine – effectuera une mini-tournée en Europe. Cette tournée débutera en France, les 6 et 7 mai, avant de se rendre en Hongrie, puis en Serbie.

Au-delà du caractère commémoratif de la visite, l’année du soixantième anniversaire de la reconnaissance française de la république populaire de Chine et du vingtième anniversaire de l’élévation au rang de «partenariat stratégique global» des relations bilatérales, c’est la symbolique qui associe Paris à Budapest et Belgrade à l’occasion de cette tournée européenne qui questionne.

Si la Hongrie, pragmatique, apparaît tout de même comme l’oreille attentive de Pékin en Europe centrale et orientale et au sein de l’Union européenne, et si la Serbie est le pays pivot de la politique chinoise dans les Balkans, la France cherche-t-elle à son tour quelque «accommodement raisonnable» avec Pékin? Espère-t-elle quelques compensations à une posture équivoque et complaisante? L’impression est troublante et demande à être rectifiée lors de cette visite de deux jours.

En effet, dans un monde en perte de sens et de boussole, où l’Occident est sur la défensive (même s’il se restructure) et l’ONU en perdition, la Chine de Xi Jinping réaffirme son ambition de réaliser son rêve de devenir la puissance centrale du système international à l’horizon de 2049. Pour atteindre cet objectif, elle conduit une double politique de compétition géopolitique et géoéconomique avec les États-Unis – et plus globalement l’Occident – et de remodelage de l’ordre international afin de l’imprégner de ses caractéristiques et de ses valeurs, selon une géométrie variable toutefois.

Ainsi, dans son hinterland maritime, la Chine adopte une posture offensive. Dans le prolongement de l’élection de Lai Ching-Te à la présidence de Taïwan, en janvier 2024, et de l’incident de Kinmen, en février, la Chine affiche son intention de remettre en question la ligne médiane dans le détroit de Formose et le statut international dudit détroit, augmentant corrélativement la pression sur Taïpei et interrogeant sur l’avenir de la circulation maritime dans une zone cruciale pour la Corée du Sud et le Japon, notamment. Plus au sud, en mer de Chine méridionale, Pékin poursuit ses manœuvres en zone grise et ses actions de grignotage contre les Philippines, voire le Vietnam, testant la solidité de l’alliance renouvelée entre Manille et Washington.

À l’inverse, dans les conflits en Ukraine et à Gaza, la Chine reste plus en retrait. Si elle a esquissé, à l’hiver 2023-2024, une approche proactive en Ukraine avec son plan en douze points, cet épisode n’a pas été renouvelé. Et à Gaza, elle ne joue que les seconds rôles, tant son influence sur les protagonistes, en vue d’une amorce de dialogue, est limitée (malgré son parrainage donné au rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite en avril 2023). Aussi, sur ces deux théâtres, la Chine pense surtout à l’après-guerre et à la reconstruction, c’est-à-dire aux retombées politiques de manœuvres économiques – ce qui peut interroger sur les contours profonds de sa puissance et sur son mode de gouvernance, une fois devenue puissance centrale, dans un ordre international remodelé à son image.

Toutefois, cette posture permet à la Chine de polir cette même image sur la scène internationale et lui attire, à moindre coût, la sympathie d’un nombre croissant d’États, du Moyen-Orient à l’Asie du Sud-Est en passant par l’Afrique et l’Amérique latine. Son attitude à l’égard du conflit à Gaza a un impact significatif sur cette évolution. Ainsi, en Asie du Sud-Est, l’enquête d’opinion 2024 publiée par l’ISEAS-Yusof Ishak de Singapour précise que plus de la moitié des personnes interrogées préfèrent s’associer à la Chine plutôt qu’aux États-Unis, soit une augmentation de près de 12% par rapport à 2023. Une première, même si l’enquête précise aussi que 50% des interrogés font preuve de scepticisme à l’égard de la Chine et plus de 45% s’inquiètent de la mise en péril de leurs intérêts et de leur souveraineté en cas de mobilisation par la Chine de sa puissance économique et de sa puissance militaire.