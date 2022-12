Llibertat, anarquia i un aforisme cada dia CCIII

Tanquem l’any Fuster des de Palafrugell, a territori Planià.

La casa de Fuster -que tracto de conèixer- té una entrada per als carros que degué utilitzar anys enrere la família, i una gran part de la planta baixa forma una vasta entrada, al centre de la qual s’han de fer dos envans, on Fuster treballa enmig de papers i llibre. Sobre un moble que toca a la pared hi ha un tocadiscos.

Josep Pla (recollit a El tocadiscos de Fuster, de Pau Alabajos)