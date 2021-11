Mapa literari comarcal dels Països Catalans.

Durant l’estiu vaig proposar-me fer un mapa per la biblioteca del centre on a cada comarca del nostre país hi apareguera una novel·la o llibre ambientada en ella, o bé totalment o parcialment. Em va costar trobar el representant d’algunes d’elles i gràcies a l’ajuda de Carmen Juan, Emigdi Subirats i Michel Neumuller ho vaig aconseguir.

Quan va arribar el mes de setembre, la nova professora de dibuix del centre, Júlia López, em va proposar com portar-ho a la realitat d’una manera adient i no tan arreu com la que haguera fet, I amb l’ajuda de les xiquetes de 4t d’ESO que fan dibuix, ací podeu veure el resultat:

Potser cadascú tindrà altres candidats, per això al costat hem posat un full per poder proposar més llibres vinculats a cada comarca de les que formen el nostre país, des de Salses a Guardamar i des de Fraga a l’Alguer.

mapaliterari (1)