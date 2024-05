On anirem a parar

Començaré amb un índex d’alguns articles del meu bloc:

2 de maig de 2023 – 2023-Memorial de greuges contra els Països Catalans

7 d’abril de 2023 – La Noviolència. Estratègia i mètodes de lluita pels Drets i la Justícia.

3 de juliol de 2022 – Em sembla que vivim en un món equivocat

7 de març de 2022 – Quan els instruments de caça es van transformar en armes. Tornar a la “Normalitat”?

6 de març de 2022 – Els virus i la Vida

7 de gener de 2022 – Un desequilibri en la salut del planeta Terra: El Patriarcat.

7 de gener de 2022 – La solució als problemes actuals és la Renda Bàsica?

7 de gener de 2022 – Una reflexió més sobre la situació actual a 16 de juliol-2020

4 d’octubre de 2021 – Benet Rossell – 5è aniversari del seu traspàs

20 de juny de 2021 – Naixem sense acabar de formar.

3 de maig de 2021 – L’eusquera: la llengua indígena d’Europa

23 d’abril de 2021 – Breu història del llibre.

11 de març de 2021 – Més enllà de la Matrística

21 de juny de 2019 – Origen del Patriarcat

21 de maig de 2019 – Sóc de camí vers el país de Canaan (el Patriarcat)

1 de març de 2019 – Confederació de repúbliques

13 de gener de 2019 – La democràcia del Jazz.

Estic llegint el llibre “Menos es más. Cómo el decrecimiento salvará al mundo” de Jason Hickel i intentaré exposar que en penso.

Sinopsi

El nostre planeta està en problemes. Com podem revertir la crisi actual i crear un futur sostenible? El món ha despertat per fi la realitat del col·lapse climàtic i ecològic, ara ens hem d’enfrontar a la seva causa principal. El capitalisme exigeix ​​una expansió perpètua, que està devastant el món, i només hi ha una solució que conduirà a un canvi significatiu i immediat: el decreixement. Si volem tenir una oportunitat d’aturar la crisi, cal frenar i restablir l’equilibri. Canviar la nostra manera de veure la natura i el nostre lloc, passant d’una filosofia de dominació i extracció a una altra basada en la reciprocitat i la regeneració. Hem d’evolucionar més enllà dels dogmes del capitalisme cap a un nou sistema adequat per al segle XXI. Però què passa amb la feina? I la salut? I el progrés? Jason Hickel aborda aquestes qüestions i ofereix una visió inspiradora de com podria ser una economia postcapitalista: una economia més justa, més solidària i que no només ens traurà de la crisi actual, sinó que ens tornarà el sentit de connexió amb un món ple de vida . Prenent-ne menys, podem arribar a ser més. Hickel ens mostra com podem tornar a la nostra economia l´equilibri amb el món viu i construir un futur millor.