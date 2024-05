EL FUTBOL ESTÀ PODRIT

Més clar l’aigua.

A principi de setmana una responsable de Mossos d’Esquadra que investiga les suposades irregularitats en les votacions de les darreres eleccions a la presidència de la federació català de futbol es va posar en contacte amb mi. Sembla que entre els avals sospitosos signats davant notari per a autoritzar o designar a una tercera persona el dret a vot, a les eleccions del 2023, es troba el de l’entitat de la qual formo part. I tal com se’m notifica, després de verificar-ho, em demanen que em presenti a comissaria com a testimoni perquè presumptament la meva signatura ha estat falsificada.

Curiosament he d’afegir que s’ha de ser molt “justet” en falsificar la meva signatura personal, quan he estat una de les persones crítiques i membre d’una plataforma que ha treballat en denunciar les decisions de la junta directiva de la FCF al llarg dels darrers anys, en la que formava part precisament el beneficiat amb l’aval en qüestió.

Sent això molt greu, gravíssim. Voldria afegir l’activitat dels representants esportius i directius dels clubs que s’autoconsideren grans i que es dediquen a mal interpretar els valors i la promoció del futbol base en edat inicial. Ho dic això pels els nens i nenes que al llarg de la setmana son “obligats” a fer quilometres i quilometres per anar a entrenar. Nens i nenes entre 6 i 10 anys que son perseguits amb falses expectatives i en molts casos amb falses promeses. Tota una maquinària en la que ningú entra i que a la llarga, en la majoria de casos, acaba sent primer l’angoixa, la depressió, i finalment l’abandó de la pràctica esportiva.

Així que, després de rebre el requeriment de Mossos d’Esquadra per a personar-me demà a declarar com a testimoni d’un cas de falsedat documental i falsificació de signatura, i posteriorment rebre sol·licituds d’equips “grans” per a que els nens i nenes del nostre equips S9 i S8 vagin a provar sort a poblacions que es troben entre 30 i 40 quilometres de casa i sabent que s’han posat en contacte amb els pares o mares a traves de missatges a les xarxes socials (instagram, facebook, Messenger, etc..), tan sols em queda dir ….. el futbol està podrit.