Com xurros: una altra Palma d’Or Honorífica al Festival de Canes 2024

Meryl Streep serà la convidada d’honor a la cerimònia d’obertura del 77è Festival de Canes que tindrà lloc el dimarts 14 de maig a l’escenari del Grand Théâtre Lumière. Figura celebrada del cinema americà, l’actriu nord-americana encetarà aquesta nova edició que finalitzarà el dissabte 25 de maig amb els premis de la presidenta del Jurat, Greta Gerwig.

Després de Jeanne Moreau, Marco Bellocchio, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Léaud, Jane Fonda, Agnès Varda, Forest Whitaker i Jodie Foster, Meryl Streep rebrà una Palma d’Or Honorífica en aquesta ocasió. 35 anys després d’haver guanyat el seu premi a la millor actriu per “A Cry in the Dark” / “Un grito en la oscuridad” / “Un cri dans la nuit” / “Un grido nella notte”, que segueix sent fins avui la seva única aparició al Festival de Canes, farà un retorn tan somiat com esperat a la Croisette.

Amb aquest text, els organitzadors han fet saber la notícia, que sorprèn, no pas per la categoria de la premiada, probablement la millor i més reconeguda actriu viva del moment -3 Oscar guanyats i 21 nominacions a l’estatueta; Ós d’Or Honorífic del Festival de Berlín el 2012, certamen que el 1999 ja li havia concedit la Berlinale Camera; 2 BAFTA i 15 nominacions a l’estatueta anglesa; César d’Honor el 2003; 2 David di Donatello de 4 nominacions en total com a Millor Actriu Estrangera pels acadèmics italians; Premi Cecil B. DeMille 2017 als Globus d’Or, premi que ha guanyat en 8 ocasions de les 33 vegades que l’han nominada; Premi Donostia del Festival de Sant Sebastià el 2008; Premi d’Homenatge del Festival de Toronto 2019… és que, segons IMDB són 185 guardons que ha rebut i 390 nominacions: és clar que Canes anava endarrerit en el tema honorífic-. Sorprèn, la notícia, ara mateix, perquè enguany ja atorguen palmes d’or honorífiques a George Lucas i a l’Studio Ghibli. I, per cert, malgrat l’excepció que confirma la regla que és el premi a l’estudi de Miyazaki, novament es confirma que darrerament i segurament per allò de tenir personalitats de renom mundial al Festival, atorguen la Palma d’Or Honorífica com xurros, a nord-americans i del sistema de Hollywood: Tom Cruise (el 2022), Forest Whitaker (el 2022), Harrison Ford (l’any passat), Michael Douglas (l’any passat), George Lucas (2024) i ara Meryl Streep. I, tot i que el Festival no els esmenta, no oblidem que primer la van lliurar a Clint Eastwood, Woody Allen…

En saber que rebria aquesta Palma d’Or, Meryl Streep ha declarat: Estic molt honrada de saber que rebré aquest prestigiós premi. Guanyar un premi a Canes, per a la comunitat internacional d’artistes sempre ha representat la màxima distinció en l’art de fer cinema. Estar a l’ombra d’aquells que ja han estat homenatjats és alhora una lliçó d’humilitat i una experiència palpitant. No puc esperar per venir a França per donar les gràcies a tots i a totes en persona el maig vinent!. I els dirigents de Canes,Iris Knobloch i Thierry Frémaux, han remarcat: Tots tenim alguna cosa de Meryl Streep en nosaltres! Tots tenim alguna cosa en nosaltres de Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice, Out of Africa, Els ponts de Madison County, The Devil Wears Prada o fins i tot Mamma Mia. Com que ha viscut prop de 50 anys de cinema i ha habitat innombrables obres mestres, Meryl Streep forma part del nostre imaginari col·lectiu, de la nostra cinefília comuna.

FOTO DE L’APUNT: Meryl Streep © Brigitte Lacombe