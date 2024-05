Terrible constatació

Alguns cops vaig a una botiga de la cadena Ametller, totes les noies que hi ha a les caixes, com a mínim mitja dotzena, si els parles en català et contesten en català… Fins aquí bé, o és el que jo em pensava, perquè resulta que al capdavall no és més que una representació enganyadora. Avui, com que hi havia pocs clients, s’han posat a xerrar entre elles, i totes, indefectiblement, en la comunicació intergrupal parlaven castellà. Amb la qua cosa resulta que la seva llengua comuna i que perceben com a natural és el Castellà, per molt que coneguin el català i s’hi pugin expressar -catalanoparlants familiars incloses, atès que si no se sentirien margjnades-. El català el reserven per als clients, especialmentt per als més grans, al capdavall es tracta d’una farsa “fake”més d’ un país “fake”. Desolador.

J. T.