Deu mil anys i un dia deprimit ja que no he nascut per militar. Vine’m a veure si et trobes sola, i amb un màgic whisky provarem això això de corre, corre’t per entrar al cel i no per la porta de servei. Són temps difícils, no sé que és un knack, però si no t’agrada Sau i no saps de que va açò, a prendre pel cul.