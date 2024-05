Joan Fuster i Serra d’Or. Els articles seriats (1968-1984)

És el títol del llibre de J. Àngel Cano Mateu, editat per Publicacions de la Universitat de València.

J. Àngel Cano Mateu naix a l’Olleria l’any 1991 i és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València. La seua tesi tracta l’articulisme literari de Joan Fuster a la revista Serra d’Or, editada per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Encara que la gran part de la seua investigació ha girat al voltant de Joan Fuster, ha escrit treballs sobre Jacint Verdaguer, Teodor Llorente, etc. En l’actualitat, treballa de lector de català a la Universitat de Leeds, després d’estar entre l’any 2016 i 2021 al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Ací trobareu un extens escrit sobre el llibre abans esmentat.