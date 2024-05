Escolta el pòdcast de L’altra ràdio de l’1 de maig de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 1 de maig podeu escoltar els següents continguts.

Informem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una partida pluriennal per valor de 5,9 milions d’euros destinada a la licitació del projecte i la direcció d’obres que ha de definir la transformació i ampliació de la Nau Turbines del Catalunya Media City, a Sant Adrià del Besós. La 27a edició del Festival Internacional de Cinema Documental “Docs Barcelona” estrenarà la secció competitiva Docs&Cat, dedicada a la producció catalana. “La ràdio que em va parir” és el monòleg d’Andreu Buenafuente que es representarà a l’escenari del Teatre Victòria de Barcelona, a partir del dissabte 4 de maig. Escolta-ho al minut 6’57 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de l’emissió inaugural de Ràdio Obrera, del sindicat Comissions Obreres, del dia 1 de maig de 1981. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 2’46 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

Javier Otero i Marcos Montero, Responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, ens presenten el projecte Voice Engine de l’empresa Open AI. Es tracta de generar veu sintètica per clonar veus existents a partir d’uns pocs segons de mostra d’una veu real. De moment encara no està obert al públic. Escolta-ho al minut 10’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

Esther Subías, especialista en projectes tecnopedagògics, ens parla de l’edició de l’any 2024 de Technovation Girls Catalonia, el programa que uneix la tecnologia i l’emprenedoria, proposant a noies de 8 a 18 anys que confeccionin una aplicació per al mòbil o d’intel·ligència artificial per resoldre un problema social. Escolta-ho al minut 39’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, informa de la celebració del DMT Fòrum 2024. Una jornada empresarial, centrada en el negoci i en la interacció entre les empreses i una cita de referència per al sector de les telecomunicacions i tecnologies digitals a Catalunya. A l’acte també es lliuraran, com és tradicional, els Premis Connexió de FECEMINTE, que arriben a la seva edició XXIII. Enguany serà exclusivament presencial i tindrà lloc el pròxim dijous 16 de maig de 9.30 a 14.30 hores a l’Auditori i l’Espai Can Tiana de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència a Barcelona, carrer de Bolívia, 56. El DMT Fòrum és l’evolució de la tradicional commemoració del Dia Mundial de les Telecomunicacions organitzada per FECEMINTE des de 1969 (DMT) i de la integració, el 2022, de les Jornades del Cable i la Banda Ampla organitzades per CECABLE, des de 1995 a 2021. Escolta-ho al minut 32’02 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton, ens resumeix les idees i reivindicacions principals exposades al debat sobre la ciència i les polítiques públiques que es va celebrar el passat 22 d’abril, organitzat per l’Associació Catalana de Comunicació Científica a l’Auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Escolta-ho al minut 27’06 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic explica els tres tipus de sequera que existeixen i quins són els principals paràmetres per mesurar-la. Escolta-ho al minut 39’17 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, informa que fa pocs dies que el Parlament Europeu va aprovar amb 584 vots a favor, 3 en contra i 14 abstencions reforçar el «dret a reparar» dels consumidors. Ho valora pel que fa als aparells informàtics. Escolta-ho al minut 47’04 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, informa de com poder escoltar: Radio Martí vers Ucraïna, Veu de Korea (Korea del Nord), Ràdio Romania i d’una emissora que transmet des de Madagascar. Escolta-ho al minut 23’54 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

Jordi Alamo, secretari de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) explica algunes de les característiques de les antenes magnètiques que d’uns anys ençà fan servir molts radioaficionats. Escolta-ho al minut 43’51 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/generacio-clons-veu-sintetica-intel-ligencia-artificial/16084976/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.