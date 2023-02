Memòries de mi mateix, de Ferran Torrent.

A les seus tres darreres novel·les (Un dinar un dia qualsevol, Individus com nosaltres i Poder contar-ho) l’escriptor de Sedaví va crear una sèrie de personatges secundaris que envoltaven al protagonista principal, el periodista Marc Sendra. En aquesta nova novel·la sembla que vol donar-los un passat a tots ells, sobretot al falsificador Regino, i passen per davant del protagonista deixant-lo en un segon pla de narrador dels fets. Barrejant dues èpoques diferents, el finals dels anys seixanta durant la dictadura franquista i els temps actuals, Ferrant Torrent dibuixa un passat dels personatges i sembla que vol tancar les seves aventures deixant-lo ja majors vivint en una residència un poc particular.

Un llibre recomanable, sobretot si eres addicte a les novel·les de Ferran i t’agrada la seua manera de narrar i la seua ironia sobre el país on vivim i els polítics que ens ha tocar patir, que també surten de biaix en aquesta nova entrega.