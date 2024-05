Quinzena dels Cineastes: els curtmetratges

9 són els curtmetratges que es projectaran a la Quinzena dels Cineastes 2024. Com sempre, difícilment tindran cobertura mediàtica, perquè, si ja és difícil combinar horaris amb el Festival, la mateixa Quinzena i la Setmana de la Crítica per a veure’n els llargmetratges, poc temps queda per a poder visionar-ne els curts (tant els de la Quinzena, com els de la Setmana, com els del Festival), que solen quedar relegats al seu públic específic.

En aquest apunt, els enllaços duen a les pàgines informatives que, de les pel·lícules i els cineastes, hi ha al web de la Quinzena.

Els curtmetratges de la 56a Quinzena.

De Jules FOLLET, “Les Météos d’Antoine” / “Antoine, Élise and Léandre”.Producció: França. Durada: 0h27. Guió: Jules Follet. Sense actors. Sinopsi: L’Antoine es fa càrrec de la granja dels seus pares, i la seva companya, l’Élise, totalment implicada, s’encarrega, però, de definir el seu paper amb la màxima precisió possible. Text de presentació de la Quinzena: Un noi que ha de fer-se càrrec d’una granja familiar i la seva dona, que ha d’aprendre a trobar un lloc en aquest entorn. Aquest documental reflecteix admirablement els dubtes i els reptes d’una nova generació de pagesos sense descendir a la sociologia. (..) Aquest documental francès recull, sobretot a través de la música, la vitalitat i l’evolució d’un món sovint reduït a les seves dificultats socioeconòmiques.



De Nate LAVEY, “Very Gentle Work” / “Travail très soigné”. Producció: EUA. Durada: 0h24. Guió, fotografia, so i muntatge: Nate Lavey. Sinopsi: Entre documental, ficció i assaig, un mapa alternatiu de Manhattan, del qual una veu en off metòdica fa referència a les múltiples accions violentes dels moviments revolucionaris dels quals Nova York va ser escenari. Text de presentació de la Quinzena: Un assaig que lliga diferents actes de resistència i lluita revolucionària des de la dècada de 1920 fins a l’actualitat. Un mapa alternativa de Manhattan que pot evocar el novel·les de Sebald.

D’ Inês LIMA, “O jardim em movimento” / “The Moving Garden”. Producció: Portugal. Durada: 0h18. Guió: Inês Lima. Repartiment: Margarida Paias (Margarida), Ana Luísa Martins (Rosa), Ângelo Castro (Rapaz). Sinopsi: Visita a una reserva botànica, en companyia de dues joves guies. A mesura que es presenten a grups de turistes, les plantes irradien llangor i erotisme: una pel·lícula on el desig sura com el pol·len. Text de presentació de la Quinzena: Comèdia solar i conte de fades, “O jardim em movimento” senyala una vegada més la vitalitat del jove cinema portuguès. Visita guiada a un jardí botànic amb tocs fantàstics endolcit per la poesia del vocabulari floral.

De Frederico LOBO, “Quando a terra foge” / “When The Land Runs Away” / “Quand la terre se dérobe”. Producció: Portugal. Durada: 0h29. Guió: Frederico Lobo. Sense actors. Sinopsi: La mina de liti més gran d’Europa es construirà a Trás-os-Montes, per a consternació dels veïns. Frederico Lobo exalta una sensualitat terrenal i s’oposa a dues geologies: la de la prospecció minera i les seves màquines, la de les arrels i els homes. Text de presentació de la Quinzena: Un documental híbrid sobre un territori de pagès amenaçat per una explotació minera, cosa que provoca escàndol a Portugal. Una pel·lícula que abraça el paisatge, les màquines i els rostres amb una gran suavitat.

De Rayane MCIRDI, “Après le soleil” / “After the Sun”. Producció: França, Bèlgica, Algèria. Durada: 0h25. Guió: Rayane Mcirdi. Repartiment: Bellamine Abdelmalek (Yeba), Sonia Faidi (Lydia), Flore Hamidani (Yema), Romane Oukhemanou (Leïla), Yanis Hamidani (Karim). Sinopsi: Un estiu de finals dels anys 80: una família algeriana pren el camí de Marsella, des dels suburbis de París on viuen. A l’horitzó, un ferri mític, el port d’Alger, unes vacances “de tornada a casa” que els nens no coneixen. A la furgoneta sobrecarregada sura una barreja d’alegria i irritació, llibertat i nostàlgia. Text de presentació de la Quinzena: Els records feliços d’una família que travessa França per fer cap a Algèria per les vacances, durant els anys 90. Un espai de llibertat encapsulat durant el retorn al país.

De Nguyễn Trung NGHĨA, “Mulberry Fields” / “Một lần dang dở”. Producció: Vietnam. Durada: 0h24. Guió: Nguyễn Trung Nghĩa. Repartiment: NSND Lan Hương (Võ Thương Hà), Lê Công Hoàng (Hoàng). Sinopsi: Al Vietnam, una gairebé septuagenària lluita per viure a l’edifici inacabat en què va comprar un pis sobre els plànols, mentre assisteix a una cobdiciosa organització de desenvolupament personal. A l’ombra de l’edifici deixat en estat d’esquelet de formigó armat, s’inventa un creuament amb un noi que ha trobat refugi a l’edifici. Text de presentació de la Quinzena: Una venedora excèntrica i burlesca ronda per edificis en desús. Un retrat de solituds que no aconsegueixen de trobar-se. Una crítica al capitalisme desenfrenat.

De Kim Lêa SAKKAL, “Immaculata“. Producció: Alemanya, França. Durada: 0h22. Guió: Kim Lêa Sakkal. Repartiment: Devrim Lingnau (Derya), Deleila Piasko (Rahel), Jan Bluthardt (Jakob). Sinopsi: L’assistenta d’una perturbadora parella poderosa queda inexplicablement embarassada. Text de presentació de la Quinzena: Plançó de “Rosemary’s Baby“ (..) entre les portes entreobertes i una fòbia als fluids, (..) un thriller de terror amb imatgeria bíblica que atresora un sentit agut de planificació i muntatge.

D’ Agustina SÁNCHEZ GAVIER, “Nuestra sombra” / “Our Own Shadow”. Producció: Argentina. Durada: 0h19. Guió i muntatge: Agustina Sánchez Gavier. Repartiment: Marcia Majcher (Camila), Liliana Ojeda (Maria), León Kallsten (Lucas). Sinopsi: En algun indret de l’Argentina: mentre s’anuncia un eclipsi de sol i el bosc circumdant continua arrasat, només les dones i un nen petit continuen ocupats. Quan tot s’enfonsa, ens aferrem al més mínim indici de vitalitat. Text de presentació de la Quinzena: Sorprenent film atmosfèric al límit del gènere en què se succeeixen una sèrie de desaparicions misterioses. Destins creuats al bosc amb, de rerefons, el desastre ecològic.

De Kōji YAMAMURA, “Extremely Short” / “Totemo mijikai”. Producció: Japó. Durada: 0h05. Guió: Hideo Furukawa. Film d’animació. Amb la veu de Hideo Furukawa. Sinopsi: Entre la cal·ligrafia, l’embriologia i les paraules de més enllà, un poema convuls que envolta la síl·laba “da” en japonès, un alè que pot ser el primer o l’últim. Text de presentació de la Quinzena: La pel·lícula més curta de la selecció, que signa el gran mestre de l’animació japonesa, Kōji Yamamura, que vindrà a Canes per primera vegada amb aquest poema cinematogràfic adaptat d’un conte de Hideo Furukawa.