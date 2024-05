VEURE PER CREURE

Sense categoria

Dues notícies et fan veure que a Espanya qualsevol cosa es possible. La decisió del tribunal murcià amb un assetjador en tota regla i les noves informacions sobre com amagaven la pederastia els Jesuites sense cap control.

Efectivament, el Tribunal esmentat ens diu que trucar 57 vegades i colar-se dins la casa d’una ex no és assetjament, tomba així una decisió prèvia en sentit contrari. Ens diu que es digna de retret moral però no penal i apart revoca la sentència prèvia de condemna de 80 dies de serveis a la comunitat i ordre d’allunyament. El gran nombre de trucades no el considera motiu ja que podien ser per interessar-se pel seu fill comú, igual que les visites a la casa. En la primera conclusió és va acreditar que vigilava la casa com és va comprovar i hi ha precedents de condemnes a presó per casos molt semblants.

Per altra banda, ja sabem que la Comunitat de Jesuites ocultava els casos de pederàstia envian professors a Bolívia on seguien abusant de menors. Destaca el cas del sacerdot Francesc Peris traslladat a Bolivia el 1983 i que va seguir aquesta manera de procedir amb ocultació de la persona i sense data de retorn. En aquest i altres estats propers amagaven els pederastes que seguien la seva activitat criminal amb els menors. Els Jesuites a Bolivia van construir un col·legi per donar bona educació a nens pobres i que van convertir en centre de violacions. El monstre esmentat va abusar de molts menors a Catalunya i va seguir a Bolívia amb enganys a les families. Va tornar a Barcelona on va seguir la seva activitat sinistre fins el 2005 que va ser apartat i actualment amb 80 anys viu en una residència. Aquest és nomes un dels molts casos que es van coneixent, algun fins hi tot condemnat, però enviat fora igualment sense fer cas de la condemna.

El primer cas dona idea de l’esperpent que anomenen justícia, sí el que han exposat no es consider assetjament, ja m’explicareu que es pot considerar. Infinitat de trucades, vigilància de la casa i entrada sense permís a la mateixa. Crec que aquesta burla dona fe de la indefensió de la societat davant aquesta farsa que tots podem patir un moment o altra. En el segon cas i vist les proves que van apareixent i la monstruositat d’alguns dels seus depravats membres i les ajudes dels dirigents d’aquesta comunitat per ser complices, haurien de ser suficient per intervenir, tancar per sempre aquesta comunitat o secta religiosa i detenir tots els possibles culpables per pagar per tot el mal que han fet i segueixen fent.

Son dos casos que deixen ben clar com un sistema és pot pervertir i anar contra la mateixa societat que teoricament serveix i protegeix. Veure per creure.