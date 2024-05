“Emmanuelle”, d’Audrey Diwan, amb Noémie Merlant, inaugurarà el Festival de Sant Sebastià 2024

Audrey Diwan va guanyar el Lleó d’Or a Venècia amb “L’événement” / “El acontecimiento”, pel·lícula feminista i pro-avortista -que se centra en el cas d’una noia que queda accidentalment embarassada i no vol tenir la criatura, en una França que encara tenia prohibit legalment l’avortament- basada en la novel·la homònina d’Annie Ernaux, i ara, amb “Emmanuelle” s’ha inspirat en el personatge i el món creats per l’escriptora Emmanuelle Arsan, ja duts a la pantalla anteriorment, a l’època daurada del cinema S i que, en mans d’Audrey Diwan vol ser una exploració del plaer a l’era post ‘Me Too’. Avui, el Festival de Sant Sebastià ha anunciat que la pel·lícula inaugurarà a concurs la 72a edició del certamen, el dia 20 de setembre de 2024.



D’Audrey DIWAN, “Emmanuelle”. Producció: França, EUA. Guió: Audrey Diwan, Rebecca Zlotowski, adaptació lliure del llibre ‘Emmanuelle‘ d’Emmanuelle Arsan (que ja va ser adaptat el 1974 al film homònim de Just Jaeckin). Amb Noémie Merlant, Will Sharpe, Naomi Watts, Jamie Campbell Bower, Anthony Wong, Chacha Huang. Nota sinòptica: Segueix una dona, Emmanuelle (Noémi Merlant), i la seva sèrie de fantasies eròtiques. Sinopsi: Segueix una dona que busca un plaer perdut i que en un viatge de negocis a Hong Kong té nombroses trobades, inclosa una amb Kei, un home que l’esquiva constantment. Informació: Léa Seydoux, prevista inicialment per al personatge central ha estat substituïda per Noémi Merlant. DE: Beta Fiction*. DF: Pathé. D-EUA: Neon*. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Unifrance, altres enllaços.