Júlia, d’Isabel Clara Simó.

Potser el títol d’aquesta gran novel·la d’Isabel Clara Simó enganya un poc i penses que és alguna història d’alguna joveneta i penses que és un novel·la juvenil més de les que es publicaren en aquella època, però no és així, és més que això. Hi ha una història d’una jove obrera que gràcies a un matrimoni puja d’escalafó social i que fa valer els seus drets en un món hostil, una història de desamors i de venjança per uns fets ocorreguts en el passat. Però sobretot és una novel·la sobre la ciutat d’Alcoi, la seua revolució del 1873, dita també del petroli, i el anys posteriors. La història de Júlia i els altres personatges (alguns reals) que l’envolten ens mostra la història de la veritable protagonista de la narració: la ciutat d’Alcoi.

Per cert, ix un pesonatge nacut a Llíria, el lider anarquista Severí Albarracín Broseta.