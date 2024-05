Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Sí o sí? No!

Aquesta mania de dir “sí o sí”

—TANT SÍ COM NO

—TANT SI ES VOL COM SI NO ES VOL

—PETI QUI PETI

—VULGUES NO VULGUES

—A TOTES PASSADES

—SIGUI COM SIGUI

—SIGUI COM VULGUI

—CAIGUI QUI CAIGUI

—EN QUALSEVOL CAS

—SI LI PESA O LI PLAU

—DE GRAT O PER FORÇA

—TANT SI PLOU COM SI FA SOL

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 19, 2024



Entapissar i envernissar

Compte, amics:

⛔️ Conseguir ✅ ACONSEGUIR

⛔️ Contentar ✅ ACONTENTAR

⛔️ Favorir ✅ AFAVORIR

⛔️ Fusellar ✅ AFUSELLAR

⛔️ Lliberar ✅ ALLIBERAR

⛔️ Nivellar ✅ ANIVELLAR

⛔️ Secar ✅ ASSECAR

⛔️ Borrar ✅ ESBORRAR

⛔️ Vernissar ✅ ENVERNISSAR

⛔️ Tapissar ✅ ENTAPISSAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 12, 2024



Ensenyem els fills a parlar bé!

Ahir a 'Eufòria' van eliminar en Yuk. Aquest noi es deia Lluc, però com que no va aprendre a fer la LL es va canviar el nom.

Què voleu que us digui… Potser hauríem d'ensenyar als nostres fills a pronunciar bé el nom, no? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 16, 2024



Tots els colors de la pluja

Ai, la pluja…

—PLUGIM, PLOVISQUEIG, MULLINET (menuda)

—GOTELLADA (breu, de gotes grosses)

—GROP, COP, RAM, RAMASSADA (forta de poca durada)

—TEMPIRADA (que assaona la terra)

—XÀFEC, RUIXAT, RUIXADA (forta i breu)

—AIGUAT, AIGUADA, PLUJAT (forta i persistent) Per exemple — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 11, 2024



Repeteix o torna?

Ja sé que els diccionaris ho admeten, però a mi l'all no em repeteix mai, sempre em torna.

I a vosaltres? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 10, 2024



Em deies res

Quan crido els meus fills (de quinze anys) i no saben si m'han sentit, em diuen: "Em deies res, pare?". No pas "Em dius alguna cosa?" (ni, encara menys, "Em dius algo?).

No defallim, amics! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 25, 2024



Qui s’ha d’adaptar, amics

Avui als telenotícies de @som3cat de segur que heu sentit (i sentireu) que l'ocupació turística *ronda el 50% o el 60%, etc. Això és castellà. En català diem que S'ACOSTA A, que VOREJA, o que RANEJA el 50%… pic.twitter.com/xYk9mgNGtp — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 29, 2024



Tururut!

Com que “caure el pèl”?

—Si us denuncio, REBREU FORT!

—Ara sí que ELS ADREÇARAN

—Si t’enganxen ET PICARAN LA CRESTA

—Un dia ELS ESCARMENTARAN

—Vigila, que ET TOCARAN EL CROSTÓ

—Al final HAN LLEPAT

—Si li torno el cotxe abonyegat, M’ADOBARÀ

—Si no aprovo l’examen, TURURUT! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 25, 2024



Vocabulari (vulgar) d’emergència

Vocabulari (vulgar) d’emergència (I) “Follar” és acceptat, però no és genuí. Millor:

—CARDAR

—SUCAR

—BOIXAR

—FOTRE

—MANXAR

—ENFORQUILLAR

—GITAR-SE… “Em posa” (castellanisme):

—M’ESCALFA

—EM FA TREMPAR

—EM FA MULLAR

—M’HUMITEJA

—EM FA XUP-XUP… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 21, 2024

Vocabulari (vulgar) d’emergència (II) "En pilotes" és acceptat però no és genuí. Millor:

—CONILL

—EN CONILL

—A PÈL

—EN PÈL

—DE PÈL A PÈL

—DESCURT

—DESPULL

—EN PORRET… "Polla" (castellanisme):

—CARALL

—PIXA

—TITA

—TITOLA

—CUC

—CUCA

—TAVELLA

—XUFA

—SEMALER

—MÀNEC

—VERGA

—PIU… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 22, 2024



Superfaltes

Ei, Supercarns:

—Nascut en ▶️ Nascut A

—Engreixat en ▶️Engreixat A

—Kgrs, Kgr ▶️KG

—Envasat ▶️ Envasament

—Conservar, Consumir ▶️ Conserveu, Consumiu

—d’inmediat ▶️ IMMEDIATAMENT Teniu un centre de normalització lingüística a Manresa (@CNLMontserrat). Penseu-hi! pic.twitter.com/AjJ5JtoIkl — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 8, 2024



Estigues!

Usos d’ESTAR que no hauríem de perdre:

—ESTIGUES, si us plau! (parar quiet)

—El valor del conte ESTÀ EN la simplicitat (consistir en)

—VA ESTAR dos minuts a travessar (tardar)

—N’ESTÀ molt, DEL seu germà (estimar)

—ESTIGUES PER ell (prestar atenció)

—S’ESTÀ DE fumar (abstenir-se) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 15, 2024



Una plaga que és una feinada

Una bona plaga, amics:

⛔️ Hi havia una de gent ✅ UNA GENTADA

⛔️ Una de feina ✅ UNA FEINADA

⛔️ Una de mosques ✅ UNA MÀ

⛔️ Una de garrotades ✅ UN GEC

⛔️ Una de bitllets ✅ UN FEIX

⛔️ Una d’autoritats ✅ UNA FOTRACADA

I també CABASSADA, FOTIMER, GAVELLA, GRAPAT, MALA FI, PILA… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 18, 2024



Tant se val

Encara dieu “M’importa tres pitos”?

—TANT ME FOT

—AL CUL ME LES FOTS TOTES

—TANT SE ME’N DÓNA BLANC COM NEGRE

—FICA-M’HO AQUÍ, QUE NO TINC BUTXAQUES

—M’ÉS BEN IGUAL

—TANT SE VAL

—TANT SE VAL LLANA COM PÈL

—NO HI FA RES

—TAL DIA FARÀ UN ANY

—NO EM FA NI FRED NI CALOR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 5, 2024



Qui patina, fa farina

Per als matiners i treballadors:

—QUI MATINA FA FARINA

—PAGÈS MATINER OMPLE EL GRANER

—QUI S’ALÇA D’HORA SEU (o PIXA) ALLÀ ON VOL

—MOIXÓ MATINER TROBA EL CUC PRIMER

—QUI PRIMER CULL LA FLOR S’ENDUU L’OLOR

—QUI PRIMER NEIX PRIMER PEIX Gràcies, Josep Espunyes! pic.twitter.com/qMnKuIqOHa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 14, 2024



Collonades

Per què "xorrada"?

—No hi pensis més, és una COLLONADA

—En pots esperar res més que CARALLADES?

—No resistia les seves POCA-SOLTADES

—Quina BESTIESA més grossa!

—Que no ho veus, que és una BAJANADA?

—Sentiràs tota mena de XIMPLERIES

—Prou de dir ANIMALADES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 30, 2024



Se n’ha fet un tip

De ploure, SE N'HA FET UN TIP. Ho dieu, això? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 9, 2024



Una plaga per a res

Una altra plaga, amics.

⛔️ No el va esmentar *per a res ✅ EN CAP MOMENT

⛔️ Casual, això? *Per a res ✅ DE CAP MANERA

⛔️ —T’agrada la cançó? —*Per a res ✅ GENS NI MICA

⛔️ Diries que se n’anirà? —*Per a res ✅ NI PARLAR-NE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 20, 2024



Gens

Si us plau, ensenyeu-ho als vostres fills o néts.

⛔️ Veu que tinc feina, però no m’ajuda res

✅ no m’ajuda GENS ⛔️ No hi ha res d’aigua

✅ No hi ha GENS d’aigua ⛔️ No he pogut descansar res

✅ No he pogut descansar GENS ⛔️ L’all no m’agrada res

✅ L’all no m’agrada GENS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 22, 2024



No són pronominals

No són pronominals:

⛔️ Els llegums *es couen ✅ Els llegums COUEN

⛔️ *Es fa el sord ✅ FA EL SORD

⛔️ Era ell, ja *m’ho olorava ✅ ja HO OLORAVA

⛔️ *S’ha pres un remei ✅ HA PRES un remei

⛔️ *Es temia que perdria ✅ TEMIA que perdria

⛔️ *Es coneixia la ciutat ✅ CONEIXIA la ciutat — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 8, 2024



No rondem tant

Avui als telenotícies de @som3cat de segur que heu sentit (i sentireu) que l'ocupació turística *ronda el 50% o el 60%, etc. Això és castellà. En català diem que S'ACOSTA A, que VOREJA, o que RANEJA el 50%… pic.twitter.com/xYk9mgNGtp — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 29, 2024



Cert o incert?

Ep!

⛔️ *El cert és que hi havia poca gent ✅ EL FET

⛔️ *El cert és que tenia molta son ✅ LA VERITAT

⛔️ *El cert és que no havia estudiat ✅ LA QÜESTIÓ

⛔️ *El cert és que no en tenim més informació ✅ EL CAS

⛔️ *El cert és que encara l’espero ✅ LA BONA VERITAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 19, 2024



Coses que no diem bé

Coses que no diem bé:

⛔️ Ho veu *a diari ✅ DIÀRIAMENT

⛔️ El tens *a tiro ✅ El tens A L’ABAST

⛔️ S'hi veu *reflexada ✅ REFLECTIDA

⛔️ La noia *té àngel ✅ ÉS ENCANTADORA

⛔️ *A mida que s’acosta ✅ A MESURA que s’acosta

⛔️ Hem d’acompanyar *a les àvies ✅ acompanyar LES àvies — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 27, 2024



En porta més al cap que als peus

Beure massa:

—PORTAR-NE MÉS AL CAP QUE ALS PEUS

—ANAR CONTENT

—ANAR A LA VELA

—PORTAR UNA PÍTIMA

—PORTAR UNA MANTELLINA

—PORTAR LA BIGA

—AGAFAR UNA PAPERINA

—ANAR GAT

—ANAR CALENT D’ORELLES

—ANAR TOU

—BALLAR-NE MÉS QUE NO EN TOQUEN

—FER TORTERES

—DUR UNA TORRADORA

—ANAR PET — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 26, 2024



Amunt i avall

Si us plau, diferenciem-ho:

—T’espero A BAIX al carrer

—Deixa-ho caure més AVALL (no “més a baix”)

—El trobaràs SOTA la taula (o bé “DAVALL la taula”)

—Vine A DALT

—Dispara cap AMUNT (no “cap a dalt”)

—És SOBRE el moble (o bé “DAMUNT el moble”) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 29, 2024



De pet al llit

Un mot productiu:

—Aniràs DE PET al llit!

—Em pensava que era un home senzill i era un PET BUFAT

—Bevent, bevent, va acabar ben PET

—Al final, l’empresa farà UN PET COM UN AGLÀ

—Pobra dona, ja NO S’AGUANTA ELS PETS

—Hi havia UN PET DE faldilles que feia goig — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 3, 2024



Una estesa d’oliveres

Això no ho hauríem de perdre:

—ESTESA (conjunt de coses esteses): una estesa de llits, una estesa d’oliveres, una estesa de restaurants

—ESTIBA (pila): estibes de papers, una estiba de llenya

—ESTREBAR (estirar amb força i sobtadament): estrebar la corretja, estrebar la cadena — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 2, 2024



El pati?

Això de “tal com està el pati” no és gaire català, que diguéssim…:

—TAL COM VAN LES COSES

—DE LA MANERA QUE VA TOT

—TAL COM ESTAN LES COSES

—TAL COM VA LA VIDA

—TAL COM ESTÀ LA SITUACIÓ

—EN EL TEMPS QUE SOM

—ACTUALMENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 13, 2024



Us hi enteneu?

Desterrem “aclarar”?

—Parlen tots alhora i no S’ENTENEN

—No L’ENTENC, la poesia dadaista

—Ja TE’N SURTS, amb les equacions?

—Amb tants papers, no M’HI ENTENC

—Vejam si ACLARIM el dubte

—Sembla que el cel ES VA ACLARINT

—La crema S’ACLAREIX

—Vejam si ACLAREIXES quants serem — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 2, 2024



Per què estenem tant

⛔️ Estendre la mà per saludar-me

✅ALLARGAR LA MÀ ⛔️ Estendre la mà a la gent necessitada

✅ DONAR LA MÀ ⛔️ Una política de mà estesa

✅ D’ENTESA, DE MÀ OBERTA ⛔️ Estendre ponts amb l’oposició

✅ MILLORAR LES RELACIONS, TROBAR ACORDS, AVENIR-SE, ESTABLIR NEXES… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 26, 2024



“Per” i “per a”, encara

Una mostra de la nostra anormalitat lingüística és que tanta gent no diferenciï ‘per’ i ‘per a’ en registres formals.

És molt fàcil. Si hi preval la idea de “destinació”, hem d’escriure PER A. En tots els altres casos, PER.https://t.co/ObUG91W8Ju — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 27, 2024



Estem a l’aguait

Si no volem perdre la llengua, estiguem a l’aguait:

—Tens fred? —Bastant ▶️ —Tens fred? —DÉU N’HI DO

—Va fer un discurs que no estava malament▶️DÉU N’HI DO quin discurs que va fer

—Ostres, quanta gent▶️DÉU N'HI DO, quanta gent

—És una moto que *tela▶️ És una moto que DÉU N'HI DO — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 3, 2024



Barça: una llengua que fa figa

"Tenir que", "per el", "estar" en compte de "haver-hi" o "ésser", calcs sintàctics de l'anglès, majúscules que no toquen…

Déu n'hi do, @FCBarcelona, @JoanLaportaFCB

Hi ha dotzenes de serveis de correcció. Per exemple, @CNLBarcelona.

Una mica de respecte pel català, si us plau! pic.twitter.com/tqdlfCv5eZ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 16, 2024



Ai, la labor…

Dieu “no està per la labor”?

—Vol que l’ajudin a la botiga, però FAN EL DESENTÈS

—Caldria netejar la sala, però ningú NO SE N’OCUPA

—Aquests polítics NO VAN PER FEINA

—No cal que hi confiïs, que NO ESTÀ PER A RES

En sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 15, 2024



Qui n’és de mena, no té esmena

“Quien tuvo, retuvo”? Mirem l'Espunyes:

—ALLÀ ON N’HI HA HAGUT, SEMPRE N’HI QUEDA

—EL MORTER SEMPRE FA PUDOR D’ALL

—QUAN VE DE NATURA, FOTUDA

—QUI N’ÉS DE MENA, NO TÉ ESMENA

—QUI HO TÉ DEL NÉIXER, MAI NO HO DEIXA

—VENIR-NE DE MENA (o DE REGÀLIA)

—PORTAR-HO A LA MASSA DE LA SANG pic.twitter.com/2l5O4qh18F — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 12, 2024



Pronoms? Fàcil

“Els” o “els hi”? Compareu-ho amb “us” – “us hi”:

—ELS portaré diners (= US portaré diners)

—Si ja és a casa, ara ELS HI portaré (= US HI portaré)

—Què ELS falta? (= Què US falta?)

—ELS vull agrair la feina (= US vull agrair la feina)

—ELS HI volen encabir (= US HI volen encabir) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 11, 2024



Són intransitius

Ep! Són intransitius:

—Ha avortat l’operació ▶️HA FET AVORTAR l’operació

—Va cessar els directius ▶️VA FER CESSAR els directius (o VA DESTITUIR)

—Ha legislat dos tributs nous ▶️HA LEGISLAT SOBRE dos tributs nous

—Urgim els ciutadans a… ▶️INSTEM els ciutadans a… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 4, 2024



La Llitera anglesa

Ep!

⛔️ A base de practicar n’aprendràs

✅ A FORÇA DE practicar ⛔️ A base d’estona, se’n va sortir

✅ A CÒPIA d'estona ⛔️ He aprovat a base de treballar molt

✅ GRÀCIES A treballar molt ⛔️ Funciona a base d’un sistema de politges

✅ MITJANÇANT un sistema de politges — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 17, 2024



Entrebanquem-nos

No ho perdem!

—Ensopega amb tots els ENTREBANCS

—Si no surt cap ENTREBANC, vindré

—Posen ENTREBANCS perquè la llei no s’aprovi

—Tot rutlla sense ENTREBANCS

—M’HE ENTREBANCAT amb una pedra

—El gos M’HA ENTREBANCAT

—Quan parla S’ENTREBANCA

—Que no US ENTREBANQUIN les seves amenaces — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 18, 2024



Un pronom feixuc

No és pas incorrecte, però tant “el qual” em carrega (1):

—L’home del qual parles ▶️L’home DE QUI parles

—El bar en el qual dinen ▶️El bar ON dinen

—La feina a la qual aspires ▶️ La feina A QUÈ aspires

—L'home una filla de la qual és pianista ▶️L'home QUE TÉ una filla pianista — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 24, 2024

No és pas incorrecte, però tant “el qual” carrega (2):

—Aquesta és la raó per la qual s'han separat▶️ ÉS PER AIXÒ QUE s'han separat

—El debat s'allargava, motiu pel qual l'han ajornat ▶️I PER AIXÒ l'han ajornat

—Ha fet molta calor, la qual cosa no prevèiem ▶️ COSA QUE no prevèiem — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 25, 2024



No siguem tan durs

Compte: ⛔️Treballar dur

✅Treballar INTENSAMENT ⛔️Colpejar dur

✅Colpejar FORTAMENT (o FORT) ⛔️Estudiar dur

✅Estudiar DE VALENT ⛔️Defensa la segregació pura i dura

✅Defensa la segregació A ULTRANÇA ⛔️Un govern de dretes pur i dur

✅Un govern de dretes INFLEXIBLE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 23, 2024



Compte amb el gènere

Compte (1)

EL CANAL d’Urgell ↔️LES CANALS de la façana

Va morir DEL CÒLERA ↔️Es deixa endur per LA CÒLERA

Va escriure UN EDITORIAL ↔️AQUESTA EDITORIAL publica molts llibres

Ho fa amb UN BON FI ↔️Ha estat LA FI dels seus dies

Apaga EL LLUM ↔️Entrava UNA LLUM tènue Demà, més. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 9, 2024

Compte (2)

Tot segueix UN ORDRE ↔️ Obeeix LES ORDRES

Pren-li EL POLS ↔️ Eixuga LA POLS amb un drap

EL PUDOR em va fer callar ↔️ QUINA PUDOR més horrible

Té EL SON molt fluix ↔️ QUINA SON que tinc

EL TERRA de la cambra trontolla ↔️ LA TERRA és per a qui hi treballa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 10, 2024



El temps no es dóna

“Donar temps” és correcte si té subjecte: “Et dono més temps per fer la prova”, per exemple.

Però si no, no:

⛔️ No em va donar temps d’acabar✅No VAIG TENIR TEMPS

⛔️ Us va donar temps de fer-ho? ✅ VAU TENIR PROU TEMPS

⛔️ Massa curt, no ens ha donat temps ✅ NO HI HA HAGUT TEMPS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 16, 2024

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall.