Antologia poetica, Paulo Leminski

Segona antologia que m’arriba del poeta paranaense, aquesta vegada traduïda al català pel ganxó Josep Domenech i Ponsatí, que darrerament ha traduït uns quants llibres del portuguès al català per a diferents editorials. La veritat, és que només he llegit la versió catalana poques vegades, no em cal. Però he vist que els poeta de Sant Feliu no fa traducció literal, sinó que intenta i crec que aconsegueix traduir i mantenir viu l’esperit dels versos.

nada foi

feito o sonhado

mas foi bem-vimdo

feito tudo

fosse lindo.

……………

res no ha sigut

com el que havia somiat

però és benvingut

com si tot plega

fos collonut.