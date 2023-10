Del silenci i altres veus, de Jeroni Bergas i Yolanda León.

He pogut aconseguir la segona col·laboració literària de la meua companya de feina a Sant Feliu de Guíxols, la pintora Yolanda León, que ara treballa per l’illa de Mallorca. Aquesta vegada ha estat un col·laboració amb el poeta de Palma Jeroni Bergas. La primera va ser amb l’escriptor Biel Simonet, al relat Egeu Endins. Yolanda també té un llibre més personal on relata una història de retrobament personal amb una de les seus passions com a teló de fons, la navegació i la mar.

Al llibre de Jeroni es van alternant poemes d’ell i il·lustracions d’ella al llarg de cinc capítols temàtics, i donada la varietat d’aquests hi ha per tots els gustos.

Jeroni també té un llibre sobre l’escaquista balear i nen prodigi d’aquest esport Artur Pomar (Artur Pomar, jugador d’escacs), on reflecteix la seua altra passió, els escacs.

Rius de silenci

baixen de la muntanya,

recorrent valls i planícies,

recollint alegries i penes,

memòries i oblits,

evidències i misteris.