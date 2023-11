Cartes de lluny, de Josep Pla.

Josep Pla se’n va de viatge i ens relata les seues impressions en aquestes Cartes de lluny. Des de la Catalunya nord fins a Escandinàvia, passant per França, Anglaterra, Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya, Dinamarca i finalment Suècia i Noruega. Cartes que potser si has visitat alguns dels llocs per ell passa et poden dur records de la teua visita.I tot per a què? per a dir-te en una de les cartes finals que si no tens un cos adaptable a tota mena de llits, millor et quedes a casa! ha ha ha

“Els voltants de Portvendres fan molts alts i baixos, són d’una orografia complicada.El país és pedregós i aspre. Sobre els pujols rogencs, les vinyes s’encastellen al voltant d’alguna caseta blanca o d’un pou amb un arc i una taca tot voltant, de sulfat, irisada………………………La carretera de Cotlliure passa sobre el mar. Té molta anomenada. És una carretera panoràmica i romàntica. Jo m’hi he passejat hores i hores, sense enyorar res, amb una cigarreta als llavis.”

……………………..

“Després hi ha l’espectacle: les barques. Del port de Cotlliure, a la tarda, surten, una darrere l’altra, la seixantena de barques més gracioses i lleugeres d’aquest món, de formes més dolces i mes vagues.”



……………………

“A Londres, hi ha el barri de Soho, que és encara un oasi de l’estomac i de l’esperit……

Al centre del Soho hi ha un jardí abandonat, amb uns arbres altíssims,vells, malenconiosos. El barri és ple de caràcter, és un formigueig humà: només s’ha de dir que es habitat per italians, grecs, francesos, turcs, jueus, russos, orientals i altres anglesos continentalitzats……….

És el barri de les llibreries de vell, dels antiquaris d’aspecte probre, de les botigues fosques amb animals dissecats per les parets, dels magatzems de vi i de formatge,………………….Magnífic barri dickensià!

………….

Moltes, moltes coses de la literatura anglesa serien inexplicables sense l’existència d’aquest barri: la part menys puritana, més humana, menys protestant.”

………………………………………..

“Kornborg i Elsinor són, des del punt de vista del turista exigent que ha agafat la maleta per tal de visitar el país de Hamlet, dues considerables desil·lusions. De tota manera, si aquest turista té una mica d’imaginació no li semblarà pas que el viatge sigui del tot en va.”