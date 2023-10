Allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona.

Als diferents blocs de vilaweb pots trobar recomanacions interessants, i en aquesta un professor que vaig tenir només unes hores a la facultat, Enric Marco recomanava aquest llibre de Ramon Solsona.

El llibre comença amb un assassinat d’un guàrdia civil als anys seixanta del segle passat a la Vall de Cardós, durant l’època en que es varen fer les grans obres hidràuliques que varen foradar totes aquests muntanyes, unint llacs i estanys per portar l’aigua a les centrals hidroelèctriques per poder produir electricitat i portar-la a Barcelona i de pas engrandir la butxaca de Joan March. I ací és on el llibre atrau més, en la descripció de com la vall i les seues gents es va veure afectada per aquelles obres en plena dictadura feixista, amb tot el que volia dir (augment de població, immigració de tota classe de persones . ..) més que no pas en la resolució d’un assassinat un tant absurd.