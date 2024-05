L’instant i Apple

Este bloc neix dels instants. Ho reconec: no podria ser d’una altra manera. El meu Mac només coneix la funció de la feina, els estudis i el bloc. Però el bloc neix també de l’iPhone, de l’instant. Passa una idea, una emoció redescoberta, i prenc l’iPhone per crear una entrada al bloc.

Heus ací: les entrades de cada dia. No podria ser d’una altra manera: deixar constància d’una emoció, d’una vivència. Com un elogi de la quotidianitat, d’allò efímer, que sempre és, al cap i a la fi, allò més important que passa, per mi.

Us confesso la meua dèria pel Mac. En tinc més de 10, de totes les èpoques: El Mac II, amb el monitor, iMac’s, MacBook’s… La meua passió pels Mac neix de l’admiració per Steve Jobs, per la seua capacitat de tocar fons i enlairar-se de nou com el fènix. De la seua genialitat i bonesa. Però més enllà de la meua devoció per Jobs, la meua passió pels Mac neix del seu Sistema Operatiu, la seua estabilitat i la cura de tots els elements que l’integren.