O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago

Una interessant versió lliure dels evangelis, però intentant donar la versió del protagonista per poder criticar tota la mentida que hi ha darrere les religions, en particular que la que diuen que ens ha tocat a nosaltres. Es centra més als anys que no són gaire tractats als evangelis oficials per així donar una altra imatge més humana del protagonista i una gens idíl·lica del deu que ens han assignat “oficialment” les autoritats competents. Potser tota la critica es por resumir en dues frases del llibre. Una que pronuncia el dimoni: “É preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue”. I una altra que el mateix Jesús diu quan ja està a punt de morir a la creu, on Saramago canvia completament la versió oficial: “Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez”, evidentment referint-se a Deu.