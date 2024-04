El Jurat d’Un Certain Regard 2024

Fa més d’un mes que es va anunciar que aquest 2024 el quebequès Xavier Dolan presidirà el Jurat d’Un Certain Regard, secció paral·lela del Festival de Canes. Ahir se’n va donar a conèixer la composició definitiva.

Acompanyaran l’actor, guionista, muntador i director Xavier Dolan, la guionista i directora francosenegalesa Maïmouna Doucouré; la directora, guionista i productora marroquina Asmae El Moudir; l’actriu germano-luxemburguesa Vicky Krieps i el crític, director i escriptor de cinema nord-americà Todd McCarthy.

Crèdits d’aquestes fotografies: Xavier Dolan © Shayne Laverdière / Maïmouna Doucouré © Sacha Meric / Todd McCarthy © Rebecca Sapp / Vicky Krieps © Virgile Guinard / Asmae El Moudir © Ammar Abd Rabbo.

Ha sorprès, no tan sols l’elecció d’un ‘retirat’ Xavier Dolan per a presidir l’apartat del Festival dedicat, diguem-ho així, a les noves energies cinematogràfiques, sinó i molt, que hagin situat la guardonada actriuassa Vicky Krieps en aquest Jurat i no pas al Jurat de la secció principal del certamen, l’anomenada Competició. Queda ben clar que ara mateix ha aconseguit un gran estatus, només que estiguem a la petita biofilmografia que n’ha publicat el mateix Festival: L’actriu internacional que treballa en francès, anglès i alemany, Vicky Krieps ha intervingut [entre d’altres] a “Hannah” (2011), de Joe Wright, “Avant l’hiver” (2013), de Philippe Claudel , “A Most Wanted Man” (2014), d’Anton Corbijn, “The Chambermaid Lynn” (2015), d’Ingo Haeb, “Le jeune Karl Marx” (2017), de Raoul Peck, i va destacar al costat de Daniel Day Lewis a “Phantom Thread” (2017), de Paul Thomas Anderson. L’any 2021, defensà dues pel·lícules seleccionades al Festival de Canes, “Bergman Island“, de Mia Hansen-Løve, -a Competició- i “Serre moi fort“, de Mathieu Amalric. L’any 2022 tornà a la secció Un Certain Regard amb dos joves directors, Emily Atef per “Plus que jamais” i Marie Kreutzer per “L’emperadriu rebel“, que li va valer el Premi a la Millor Interpretació del Jurat Un Certain Regard [i el Premi a la Millor Actriu Europea als EFA]. Aviat la veurem a la pel·lícula “The Dead Don’t Hurt“, de Viggo Mortensen, i “Hot Milk“, de Rebecca Lenkiewicz. Tanmateix, crítics experts en Canes m’han fet notar que en aquest Jurat d’enguany hi ha força presència de personalitats vinculades exitosament a la història recent d’Un Certain Regard i això ho faria comprensible.



La missió del Jurat d’Un Certain Regard serà presentar el Palmarès d’aquesta secció del Festival de Canes, que celebra un cinema jove, d’autor i de descoberta i que serà inaugurada enguany el dimecres 15 de maig per la pel·lícula “When the Light Breaks“, de Rúnar Rúnarsson.



Enguany s’hi han seleccionat 18 obres, entre les quals 8 són primeres pel·lícules.

El 2023, l’òpera prima de Molly Manning Walker, “How to Have Sex“, va guanyar el premi Un Certain Regard atorgat pel jurat que presidí per John C. Reilly.

FOTO DE L’APUNT: Vicky Krieps © Virgile Guinard