Institucions netes

No ho havia fet, però al final amb tot l’aldarull amb què ens té acostumat aquest circ polític, i que en aquesta ocasió ha estat i està sent de més alt voltatge, m’ha empès a això, si senyores i senyors, he llegit la carta de Sánchez.

No entraré pas a valorar si l’actual president del país és millor o pitjor que els que l’han precedit, tampoc valoraré si les alternatives són vàlides, ni tampoc caure en la fàcil temptació de manifestar allò de que jo ho faria millor, Déu me’n lliuri.

De què parlem aquí, parlem que una sèrie de personatges han decidit presentar una denúncia contra l’esposa del president per accions, procediments o activitats il·lícites o fraudulentes, segons ells, i llegint, llegint, he entès que ho han fet sobre la base de publicacions de notícies en premsa.

Aquí un incís, mentre estic escrivint això, salta una notícia del Huffington Post, periòdic digital, amb un titular que diu: “Manos limpias admet que la seva denúncia contra l’esposa de Sánchez, pot basar-se en notícies falses” i segons el mateix digital, el responsable de la part demandant semblar ser que ha dit que: “si les mateixes no són certes, seran els qui les van publicar els qui hauran d’assumir la falsedat, però si no són incertes, entenem que la causa judicial haurà de prosseguir”, també ho han publicat VilaWeb, La Vanguardia, el 3/24, el PuntAvui, Regió7 i el Periòdic entre altres, és a dir que davant la possibilitat que les notícies a les quals es refereixen en la denúncia i que han estat la base en la qual se sustenta la mateixa, puguin ser realment falses i/o malintencionades, la part demandant pretén amagar el cap i tota la resta del cos no ja sota l’ala, si no escudant-se en unes informacions de les quals no han contrastat la seva veracitat, i que tots hauríem d’exigir que es conegués qui han estat els incitadors a idear-les, redactar-les i presentar-les per a la seva publicació.

Recordo ara fa una pila d’anys, un company va ser denunciat falsament per un farsant, en el judici al qual vaig haver d’assistir com a testimoni, una vegada desemmascarat el denunciant fals, el jutge va venir a manifestar públicament i dirigint-se també a la fiscalia, que s’haurien de prendre mesures i presentar càrrecs contra l’individu en qüestió per denúncia falsa, i que s’escometessin les corresponents accions per a castigar l’infractor, encara que crec que podríem haver-li anomenat delinqüent.

Ara passa el mateix, no sé què ha fet o ha pogut fer l’esposa del president, però si les denúncies són falses, recordem que quan interessa sempre ens diuen que tothom és innocent fins que no es demostri la seva culpabilitat, lamentablement hi ha casos coneguts que no és així, es culpabilitza al demandat o demandada, fins i tot sabent que és innocent, o com a mínim sabent que no s’ha demostrat que és culpable; com deia si aquestes denúncies són falses, tots els que han intervingut en aquest procés d’enderrocament han de ser demandats, jutjats i sentenciats entre altres condemnes a escarni públic, els ciutadans d’aquest país no podem continuar consentint que uns engalipadors de baixa estofa (algú que és de baixa qualitat o condició, segons FundéuRAE) juguin amb el nostre lliure albir, amb la nostra intel·ligència, amb la nostre estabilitat econòmica i social, en definitiva amb les nostres vides. Imatge de kalhh en pixabay.