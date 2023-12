Marco Polo, la descripció del món-El llibre de les meravelles.

Fa uns dies varen obrir una llibreria al meu poble i això és una gran notícia després de tants anys de sequera. Esperem que dure molts anys. Evidentment vaig entrar a xafardejar un poc i vaig en català no vaig trobar gaire cosa. El més atractiu per mi va ser aquest llibre dels viatges de Marco Polo. En els dies successius la part de llibres dedicada a la nostra llengua ha anat augmentant i això és bona senyal i, si vols algun llibre, el pots demanar que en pocs dies el tindràs a la botiga.

Pel que fa al llibre dels viatges de Marco Polo és atractiu ja que tots els capítols estan explicats i contextualitzats amb resums previs que els fan més entenedors per a tots els públics i així poder distingir que potser veritat i que potser especulació del viatger venecià, ja que moltes de les descripcions que fa no són de primera mà, sinó a traves d’altres veus i això fa que vegades es confonga llegenda amb realitat (però potser a la llegenda és més bonica, com va dir un personatge de The Man Who Shot Liberty Valance?)

Personalment m’agraden més els capítols del primer i tercer llibre que no pas els dels segon (la seua estància a cort mongola de Kublai Khan). Potser la geografia i la història m’atrauen més que no pas les descripcions de costums.