l’Herència, de Josep Pla.

Potser és una de les obres menys conegudes de l’escriptor de Palafrugell, però no defraudarà als seus seguidors. Malgrat que és una ficció, de les poques que va escriure, amb personatges i poble inventat (pel nom, Fontclara, vaig pensar que era el Fontclara real, però després he vist que no, que sembla inspirat en Torroella del Montgrí) descriu la realitat de molts petits pobles empordanesos durant els anys seixanta i, a més, aprofitat per descriure o donar la seua opinió sobre com un dels caràcters humans que hi ha a les nostres ciutats, els botiguers.

“L’única cosa que s’hereta, en aquest país, són els segles que us han precedit.”