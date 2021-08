L’Albufera de València, de Joan Fuster.

Sempre és bo tornar a llegir a Fuster i aquesta vegada, aprofitat la visita que férem a la casa-museu Fuster de Sueca, vaig comprar aquest llibre en el que l’escriptor suecà ens descriu amb el seu estil el llac més famós del País Valencià. Fuster no es dedica a descriure físicament l’Albufera, no fa un quadre per a turistes. Ell descriu el que pensa que és més important, la gent que viu i ha viscut allà al llarg de la història, les seues relacions amb l’entorn i de com aquestes han influenciat en com és el llac en aquesta moments (anys 70 al llibre), així de com aquest paisatge ha modelat el caràcter del seus habitants. Potser actualment l’autor canviaria alguna cosa, ja que la consciència de protecció del medi no és la mateixa ara que quan ell va escriure el llibre, però segur que continuaria amb el seu estil de dir les veritats incomodes que tant molesten als conservadors i falsos progressistes del país.