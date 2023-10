Laia, de Salvador Espriu

Salvador Espriu va escriure als 18 anys aquesta novel·la curta, potser abans de decidir a dedicar-se plenament a la poesia, ambientada en un poble mariner imaginar, però clarament ambientat a Arenys de mar (en un moment apareix Collsacreu i altres referències). A primer cop de vista sembla que el relat es desenvoluparà amb Laia com a eix d’aquest i la seua vida, però aquesta és l’excusa per poder descriure, en poques pàgines i a través dels episodis de vida de Laia, com era la vida i com eren els seus habitants a inicis del segle XX. Hi ha un capítol només per a descriure com era la Setmana Santa al poble i la repressió religiosa que patien els seus habitants.

Hi ha dues versions cinematogràfiques i crec que les dues es varen rodar al poble d’Arenys de mar. Una dels anys seixanta amb Núria Espert i Paco Rabal (supose que adaptada al castellà) i una altra produïda per TV3 de fa pocs anys.