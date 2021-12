La casa invisible, de Carme Cardona.

Aquesta novel·la és una interessant proposta de Carme Cardona per apropar als joves al món de la màgia i la mitologia celta, i que els adults també puguen gaudir d’una bona història que al no tractar als joves com nens petit també pot atraure l’atenció d’aquests. Mons màgics s’entrecreuen al voltant de la protagonista, una nena abandonada en un bosc d’una màgica Irlanda per fer-mos encara venir més ganes de viatjar a aquell país. Personatges gens clars, tots tenen grisos, no tots són o bons o dolents, i això fa que es mantinga l’interès del lector fins al final de la història. L’autora demostra un gran coneixement sobre el tema de la màgia i la bruixeria i ens el transmet amb passió i potser que amb certa influència d’alguna sèrie de televisió que feien ja fa anys.

Dos coses que si m’agradaria criticar, però no de la novel·la sinó de l’editorial. Una és el que segons tinc entès no tenen correctors, i això no afavoreix gens al relat. No et pots trobar una expressió com “Quarto de bany” o altres més en un llibre seriosament editat com aquest. No arriba als extrems de l’aberració que era el llibre Sud, l’expedició de l’Endurance , però a mi no m’agrada. Potser ja haurien de plantejar-se aquest tema els editors, o volen continuar maltractant la nostra llengua? L’altra cosa és el preu. Potser aquesta edició val el que marca, però si volen arribar a un públic juvenil i apropar-los a la literatura en valencià, potser haurien de treure al mateix temps alguna edició més econòmica i assequible a les butxaques del nostre jovent.