Els insubmisos del mar, d’Imma Tubella.

Ja fa temps que vaig llegir “Sobre el capità Misson” de Daniel Defoe, on ens narra l’experiència (real o inventada?) de Libertàlia a l’Illa de Madagascar. Ara, l’autora bisbalenca aprofita la figura de l’escriptor de Robinson Crusoe per iniciar una novel·la centrada en la figura d’Antoni Ferragut, iniciador de la nissaga dels Farragut, herois de la independència americana (Jordi o George Farragut) i de la guerra civil (David Glasgow Farragut, primer almirall de la marina americana), que ens portarà a aquesta Libertàlia suggerida per Defoe i a altres llocs més on els pirates del segle XVIII intentaven viure a part de les societats imperants en aquella època.

A part de la suposada vida d’Antoni la novel·la ens va descrivint com volien ser aquestes societats pirates que intentaven una utopia igualitària en tots els sentits (races, sexes,….), anàrquiques i respectuoses que l’absolutisme que triomfava a les societats suposadament civilitzades, on no hi havia ni igualtat, ni respecte i si esclavisme i submissió de la dona a la societat patriarcal. A més també ens recorda la situació en que vam quedar els territoris de la Corona d’Aragó després de la guerra de successió: la traïció anglesa als catalans, el poder absolutista dels Borbons, les diferències de tracte colonial entre els anglesos a Menorca i els espanyols a Mallorca, i altres esdeveniments de l’època.

Per cert, Verne va fer un homenatge als Ferragut (o Farragut). Supose que sabeu en quina novel·la i com?