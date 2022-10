El diable es va aturar a Orà, de Joan Daniel Bezsonoff.

A la darrera novel·la que ha escrit, Joan Daniel “visita” els sud del país. No és que la novel·la estiga ambientada al País Valencià, no. Però en aquesta el protagonista és d’origen valencià, potser un homenatge de l’autor a tots els seguidors que té al sud del riu Sénia?

Un comissaria de la policia d’Orà d’origen valencià, dels molts que varen emigrar al nord d’Àfrica per guanyar-se la vida, o bé per fugir de la dictadura, s’encarrega de resoldre un estrany crim succeit a la capital algeriana, la cinquena de França en aquella època. Però no penseu que l’escriptor ens ha escrit una novel·la policíaca, Joan Daniel enlloc de centrar-se en el crim ens mostra com era l’Algèria colonitzada pels francesos i plena d’emigrants europeus, com ja ha fet en altres novel·les anteriors, i en la descripció dels personatges. El crim és una excusa per enganxar-te i quan acabes, te n’adones que no és un relat de crims, sinó un relat sobre una ciutat i els qui l’habiten, que en pocs anys, alguns l’hauran de deixar de mala manera per tornar a Europa.

Per cert sembla que hi ha un personatge secundari, un periodista que li costa escriure, potser una autocrítica? (Mai no seria ni Tolstoi ni Balzac…” ,”Li costava anar més enllà de les cent pàgines”) No passa rés, més valen cent i escaig pàgines atractives i ben escrites que molts dels best-sellers actuals editats per les multinacionals que tenen més de mil pàgines de veritable porqueria.