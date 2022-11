Arrels de llegenda, de Carme Cardona.

Ara que ha passat tota aquest americanisme del Halloween, potser val la pena llegir aquest assaig que va escriure l’escriptora de Benaguasil fa un anys. En ell es recullen les llegendes i fets estranys del nostre país, especialment els de la nostra comarca i així recordar que no ens cal anar a cercar Sleeppy Hollows als Estats Units (i que conste que a mi m’agrada) per llegir o recordar històries de por.

El llibre està estructurat per la temàtica de cada succés: amants, bandolers, coves amb ermitans, dones d’aigua, donyets,…..Fins arribar al capítol final on, personalment, m’ha fet gràcia recordar l’estrany cas del vampir de Vilamarxant, fets que varen ocórrer quan estudiava del BUP al poble. Mai es va aclarir qui era aquest personatge que corria pel cementiri com si fora un mort vivent. Alguns diuen que era un exhibicionista, però mai l’identificaren i desaparegué igual que va aparèixer. Ara d’ací a pensar que era un veritable vampir hi ha massa camí a recórrer. Alguna explicació lògica tindria. Però potser l’explicació sobrenatural és més atraient i molta gent se la creu i segurament és el que ha passat en molts fets inexplicats com el fenomen OVNI. Un poc de coneixement de matemàtiques i en especials del nombres grans ja et diu que aquestes aparicions OVNI no poden ser d’origen extraterrestre: no identificat vol dir una cosa, un que vinga de fora. Però com és més fàcil creure l’explicació tan famosa dels alienígenes la gent se la creu enlloc de cercar explicacions raonables més estudiades. Recomane el llibre El hombre anumérico de John Allen Paulus per aquest tema.

Tret d’aquestes qüestions alienes al llibre, aquest és recomanable per tenir per casa per quan s’acosta Tots Sants i recordar velles històries locals que sembla que s’estan perdent.