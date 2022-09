Llibertat, anarquia i un aforisme cada dia CXIX

L’excés de viciosos portaria al caos, però l’excés de virtuosos portaria a l’atonia.

Aquest em recorda unes paraules que va dir Guillem de Baskervilla (Sean Connery) a la gran pel·lícula El nom de la rosa:

William of Baskerville: Well, of course I don’t have the benefit of your experience, but I find it difficult to convince myself that God would have introduced such a foul being into creation without endowing her with *some* virtures. Hmm? How peaceful life would be without love, Adso, how safe, how tranquil, and how dull.