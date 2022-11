La cruz y el lirio dorado, de Fernando Fernan-Gómez

Fa uns mesos algú va practicar això que diuen bookcrossing al meu barri i va deixar uns quants llibres a la parada del bus urbà. Vaig mirar-los i vaig agafar aquest llibre de l’actor Fernando Fernán-Gómez per redescobrir la seua faceta com a escriptor. Només havia llegit d’ell una obra teatral, la famosa Las bicicletas son para el verano, i ara aquesta novel·la històrica sobre una trama per a assassinar als germans Medici a la Florència del Renaixement. No defrauda, millor que altres que es consideren experts en novel·la històrica i sense necessitat d’escriure totxos de més de cinc-centes pàgines.