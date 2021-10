Insòlita memòria, de Vicent Penya.

No hi surt cap nom, ni de persones, ni de llocs, però en tots els contes que formen aquest llibre sempre es pot identificar el lloc i l’època en que succeeix la narració. Algunes més realistes, altres amb un toc surrealisme, aquests narracions estan un poc ordenades cronològicament des de la infància en temps de la dictadura franquista fins a la maduresa de la gent que les protagonitza, al mateix temps que ens dona pistes sobre la comarca on es desenvolupen. Si la llegiu ho descobrireu, però el poble de naixement de l’autor ja ho diu tot.