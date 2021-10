Els ibers a Palafrugell, Olocau i Llíria.

Si vas per la Costa Brava i passes per Palafrugell, més concretament pel Far de Sant Sebastià allà hi trobaràs la vila ibera del far. Pots accedir-hi fàcilment i fa anys empraren els diners del plan-e de Zapatero per adaptar el recorregut per a minusvàlids. Fes el el recorregut, no et costarà molt de temps, està obert al públic, sense tanques i no veuràs molts desperfectes.

Si vas cap a la Serra Calderona pel poble d’Olocau, puja al Puntal dels llops. Hi trobaràs un poblat iber conegut amb aquest nom i que era un de les moltes viles que depenien de la ciutat principal d’Edeta, al tossal de Sant Miquel de Llíria. Pots entrar, no esta tancat, i la gent que entra ho cuida i normalment no causa cap desperfecte.

Però si val per la capital del Camp de Túria, la capital de l’antiga Edetania, ni podrà visitar la ciutat d’Edeta, ni podràs visitar el Castell de Bernabé a no ser que ho demanes amb antelació i algú et deixe la clau o t’acompanye. Tot està tancat i sobretot el cap de setmana. Sembla que els caps de setmana els responsables de turisme descansen. Absurd? descansen quan pot venir la gent a visitar-nos? Així és.

Però si vas pel teu compte no hi podràs veure res. A no ser que aprofites els actes vandàlics que han comés per poder accedir-hi. Per quin raó està tot tancat? Potser la gent no ho respecta? Potser no ho respecta perquè està tancat? potser la gent aprendria a respectar les coses si les tinguera al seu abast com als altres pobles? Com es que a les viles que estan restaurades no es pot entrar lliurement i a una que no ho està (La Mont-ravana) es pot anar lliurement amb el perill d’espoliació que això suposa?

Quan tindrem una política turística seriosa al poble que no consistisca en anar a IFEMA a passar el cap de setmana per promocionar llocs que després estan tancats?