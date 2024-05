L’amor de Déu ho és tot

Els meus poemes tenen un vincle especial amb els migdies. Els migdies com a metàfora de tot allò que ha estat revelat i tot allò que no pot restar ocult. Escoltant leș conferències de l’Oriol Jara, amb qui vam compartir algunes classes al Batxillerat, a l’Institut Joan Pelegrí, a Hostafrancs, m’adono que hem passat per estones de la conversió molt semblants. Ell parla de la fe, de la veritat que emana de Jesús, el Pare i l’Esperit Sant, del qual n’és un seguidor, un servidor i un deixeble. No sabeu quina alegria em provoca escoltar-lo des de diferents faristols.

Per Sant Jordi vaig regalar a ma filla Aran el seu llibre Deu raons per creure en Déu (Albada, 2022). És un llibre preciós, que parla en primera persona sobre la seua fe i com aquesta li ha canviat el sentit i la manera de viure. Ja sabeu, els seguidors del meu bloc, el valor que dono a les proses personals, aquelles que són construïdes des del jo. I l’Oriol és una veu que clama al desert, com s’acostuma a dir. Una veu valenta i alegre alhora, plena de coratge i tendresa i sentit de l’humor.

Ser cristià, en l’actualitat, és una raresa. Pretendre viure com un cristià, des de la veritat revelada per Jesús, que és Déu, és un repte meravellós, un autèntic regal, tot i que en molts àmbits ho haguem de fer des del silenci. Un silenci per no crear ‘mal rotllo’, per no fer foc que afavoreixi el mal, a la fi un silenci prudent davant de comportaments mesquins i malèvols.

Estic plenament d’acord amb l’Oriol que vivim en un món dominat pel mal. No m’heu de convèncer del contrari: al llarg de la meua vida he vist com el mal s’amaga rere un somriure, sota diverses aparences de bondat i és capaç d’amagar-se a través de diverses formes de victimisme. Ho he patit i no sabeu de quina manera. Tampoc coneixeu les conseqüències, però això no m’importa: els professionals m’han salvat i em sento recomfortat, sobretot pel meu metge. El que sí que m’importa és adonar-me que arran de les meues dures experiències, mai he deixat a Jesús de banda perquè la meua fe és indestructible i sé que Ell sempre m’ha protegit. Sempre, malgrat jo ara no puga ser-ne conscient del tot. Que a Satanàs li tinc el peu al coll i mai defalliré, això ho sap molt bé.

Déu té un pla i si et vols salvar has de cumplir els Manaments i esmenar-te. Has de conèixer a Déu a través de la Bíblia. Has de cercar-lo i t’has d’enfangar per Ell. Si ho fas, no estas exempt del sofriment, de les tribulacions i dels paranys del diable, però coneixeràs el pa que dóna Déu i quan plores o rigues d’emoció i de joia sabràs que ho fas de veres. La paraula de Déu sempre allibera i guareix. Sempre. Quan et mantingues en silenci, sàpigues que el combat no s’acaba, però que contra el mal només hi ha una arma: l’amor. Torna sempre amor, amor gratuïtament, i no et deixes enganyar per les aparences dels perversos.

Tingues coratge, mai tingues por: estigues segur que Déu t’acull en la veritat i en l’amor. Amén.