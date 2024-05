Isabelle Huppert presidirà el Jurat de la Mostra de Venècia 2024

El 2017 va rebre una nominació a l’Oscar com a actriu principal per “ Elle ” de Paul Verhoeven, per la qual va guanyar un Globus d’Or i un Independent Spirit Award.

L’any 2009, Isabelle Huppert va presidir el Jurat del Festival de Canes , acompanyada de l’actriu italiana Asia Argento, el cineasta turc Nuri Bilge Ceylan, l’actriu i directora nord-americana Robin Wright, l’actriu taiwanesa Qi Shu, el cineasta nord-americà James Gray, l’actriu índia Sharmila Tagore, el director sud-coreà Lee Chang-Dong i l’escriptor anglès Hanif Kureishi. Van atorgar la Palma d’Or a “La cinta blanca”, de Michael Haneke; un Premi Especial per la seva carrera i la seva contribució a la història del cinema, a Alain Resnais, que havia presentat al Festival “Les Herbes folles”; el Grand Prix, a “Un Profeta”, de Jacques Audriard; el Premi a la Millor Direcció a Brillante Mendoza, per “Kinatay”; un premi del Jurat ex-aeqo a “Thirst”, de Park Chan-Wook, i a “Fish Tank”, d’Andrea Arnold; el Premi al Millor Escenari al xinès Lou Ye, per “Nuits d’ivresse printanière”; Premi a la Millor Actriu, a Charlotte Gainsbourg, per “Antichrist”, de Lars von Trier, i el Premi al Millor Actor, a Christoph Waltz, per “Inglourious Basterds”, de Quentin Tarantino.