Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 8 de maig de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 8 de maig de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

El dia 2 de maig el 3cat i el Departament d’Educació van estrenar Super Campus, una plataforma de continguts educatius en català lligats al currículum escolar. La plataforma digital permet als infants i adolescents de fer cerques per temàtiques i també per etapes educatives. Escolta-ho al minut 5’28 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

Dotze empreses emergents s’incorporaran aviat a la Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora d’alta tecnologia d’Espanya que es dedica a la indústria 4.0 en l’àmbit de la cadena de valor del sector logístic impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Escolta-ho al minut 7 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

En el Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels se celebrarà, el 15 de maig, Aerotelecom 2024: una cita que unirà el talent universitari amb les demandes del mercat en el sector aeronàutic, el sector espacial i les telecomunicacions. Organitza l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya. Escolta-ho al minut 8’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Radio Juventud de Barcelona, del programa “Peques”, de l’any 1979, presentat per Antoni Bassas, amb 17 anys, i amb la col·laboració de Jordi Basté, amb 14 anys. Fragment extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’12 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ens informa que Adobe el 15 d’abril va presentar les noves funcions de vídeo generatiu d’Adobe Premiere. Incorpora funcions de Pikalabs, Runway i Sora. Escolta-ho al minut 9’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

A l’apartat de ràdio i televisió local, Antoni Sintas informa de: la nova edició del MAC de Granollers, Ràdio L’Hospitalet de l’Infant, Ona Codinenca, El Prat Ràdio, Ràdio Roda i UA1 Lleida Ràdio. Escolta-ho al minut 47’52 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

El tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l’Ateneu Barcelonès, informa que el consell de ministres del Govern espanyol va aprovar dimarts de la setmana passada un decret llei que estableix els deures i la normativa que hauran de complir els influenciadors a les xarxes socials. Escolta-ho al minut 17’07 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

Eduard García-Luengo comenta a la seva secció de Comunicacions a l’Espai, entre altres, els següents temes: Crida a tots els entusiastes de la radioafició per ajudar a captar els senyals finals del satèl·lit OPS-SAT que ha passat els últims cinc anys ajudant universitats, empreses i agències espacials a provar per primera vegada noves tecnologies en òrbita; la sonificació és el procés que tradueix les dades en so; Nikon està donant suport al desenvolupament de la Càmera Lunar Universal de Mà, o HULC, per al programa Artemis. Escolta-ho al minut 24’02 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

L’informàtic Jordi Iparraguirre, al seu espai de ciberseguretat, explica que al Regne Unit s’ha publicat una llei que regula com han de ser les paraules de pas (“passwords”) en alguns productes informàtics. Escolta-ho al minut 45’01 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

Des de Colectic Lady Pazmiño ens presenta el projecte Comunitat Verda Raval dedicat a crear estratègies comunitàries per reduir l’impacte mediambiental de les tecnologies. Es vol fomentar la mirada comunitària crítica, conscient i reflexiva al voltant de la innovació tecnològica relacionant-la amb la emergència climàtica, promoure l’economia circular i el dret a la reparació dels equips informàtics. Escolta-ho al minut 30’30 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

Salvador Caballé d’Astroradio explica que després de 50 anys d’activitat tanca l’empresa nord-americana MFJ, especialitzada en productes de radioafició. Escolta-ho al minut 32’41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

Toni Moyano, de l’Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya (ARMIC): patent de programari d’escriptura ocular de Microsoft i programari que permet utilitzar un oscil·loscopi a les persones invidents. Escolta-ho al minut 38’del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/llei-sobre-influenciadors-xarxes-socials/16093876/

L’altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores. En FM, TDT o per Internet, al web de RTVE http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/

Al satèl·lit Hotbird 13B, a 13E, per 12.303 V SR 27500 DVB-S2/8PSK FEC 3/4.

Trobareu els pòdcasts dels programes ja emesos al web de RTVE Play Radio

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio

Si voleu escoltar continguts de 1980 ençà escolteu els episodis del pòdcast L’altra ràdio vintage a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

Tota la informació sobre L’altra ràdio i la seva història la trobareu al web http://altraradio.cat

Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio.