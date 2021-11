“Els Borja. Família i mite”, de Joan Francesc Mira.

La veritat és que després de llegir Borja Papa, aquest llibre que estava a la biblioteca de l’institut em sembla un resum per al gran públic, això sí molt ben escrit i il·lustrat amb fotografies i dibuixos. Però, a diferència del llibre llarg, en les darreres pàgines d’aquest es parla dels altres Borja, els de Gandia, els que es castellanitzaren i donaren al món cristià un general de la Companyia de Jesús, que ja s’encarregaren de pujar al altars i fer-lo sant, cosa que els de Roma no varen aconseguir, conformant-se amb el domini terrenal, que com tots sabem, és temporal i no etern. Castig diví per obstinar-e en parlar sempre català!