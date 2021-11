Consumits pel foc, de Jaume Cabré.

El retorn de Jaume Cabré a la novel·la s’ha fet esperar. Potser molts esperaven més quantitat, però la qualitat no està en el nombre de pàgines, i aquest nou relat és una prova d’això. Potser el retorn a estat en pot petit, però com deien quan era xicotet, en aquests es guarden les millors fragàncies, i la veritat és que aquest història no té res a envejar a les anterior, de Les veus del Pamano o Jo, confesso .

Un mestre que ha tingut un passat difícil es posa en un embolic sense adonar-se’n quan semblava que la vida li anava a millor. Al mateix temps un femella de senglar dóna a llum creant una família. Les peripècies dels dos, humans i senglars, s’aniran creuant al llarg del relat fins arribar al sorprenent final.