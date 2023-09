EXCUSES SENSE SENTIT

Una de les coses que pot definir un poble i una persona es el seu sentit comú, i la resposta a la petició de descongelació de la DUI del President Aragonés es de traca i mocador i provoca vergonya aliena.

Efectivament, davant la petició de l’ANC sobre la descongelació de la DUI del 2017 que segueix al congelador i que era fruit del resultat del referèndum de l’1 d’octubre, la resposta ha estat que no serviria de res perquè no hi ha reconeixement internacional, segurament ens prenen per estupids i això encara és més greu.

Crec que no cal ser un gran politoleg, ni un gran expert amb relacions internacionals per veure que els reconeixements o suports internacionals nomes es donarien en el cas que en aquest cas Catalunya actives la DUI amb tot el que comporta d’assumir el poder i el control del territori, al mateix temps que demanes aquests reconeixements a la comunitat internacional com un nou actor en el context mundial, nomes llavors els Estats donarien o rebutjarien la petició, que com en tots els casos de la historia hi hauria les dues reaccions i es començaria a caminar. Aquest primer pas imprescindible es el que mai fins ara s’ha materialitzat i funciona amb aquesta direcció no pas en ordre contrari que no tindria cap sentit. Per tant prou d’excuses de mal pagador, una DUI depèn bàsicament del que la realitza i la seva capacitat de mantenir-la, cosa que com veiem ni s’han atrevit, ni tampoc s’atreveixen ara, buscar excuses tant infantils i falses no es de rebut i menys venin d’un Govern o del seu President personalment.

Prou de prendre el pel per la seva incapacitat de culminar el procés iniciat i validat l’1 d’octubre, un altra fita que amb la petició continuada de nous referèndums acordats volen també deixar sense efecte ni validesa.

Es veu molt clar que el problema el tenim al nostre Parlament i amb aquesta suposada majoria del 52% independentista que ni ha complert ni sembla que pensa fer res més que buscar excuses i intentar esborrar el procés independentista per seguir endavant amb la lògica autonomista de sempre.

Son excuses sense sentit.