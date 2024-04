De Lerida a Lleida.

Sense categoria

En Salvador Illa va expressar els seu suport incondicional a Pedro Sanchez esmentant la població de Lerida per referir-se a Lleida i això no és un lapsus. Senzillament es quan es fa una campanya espanyola a Catalunya des d’una sucursal d’un Partit espanyol. Tot plegant no hauria d’enganyar a ningú.

Efectivament, durant un miting de campanya a Illa li ha traït le subconscient esmentant Lerida, com li dirian a Madrid que és on està el seu pensament i a qui serveix amb lleialtat, de fet a tall d’anècdota es un toponim que no és ni oficial segons el BOE, i parla molt clar de quina identitat i quina història defensa aquest personatge. De fet ja ha celebrat que l’amo ha ratificat avui com no podia ser d’altra manera desprès d’aquest numeret llastimós que continuava al capdavant de la presidència espanyola i diu que dimitir seria com donar la raó a aquells que degradan la política i que això no va d’una persona, sinó del tipus de societat que volem ser i insta a dir prou si no volem la degradació de la vida pública acabi condemant el futur del nostre país. Com ha dit el mateix Illa, una decisió valenta per recuperar la dignitat de la política.

Com podem veure el cinisme d’aquests personatges no te aturador i evidentment nomes poden sobreviure en un Estat i una democràcia de tant baixa qualitat com Espanya. Sanchez diu ara que segueix per no donar la raó als que degradan la política, caldria preguntar si aixó no ho sabia fa 5 dies, i si tant d’exemple amb vocació de martir vol donar hi ha un mecanisme democràtic i transparent que es diu Moció de Confiança que evidentment no vol veure, no sigui cas. És una burla a la ciutadania quan parla de la degradació de la política i el futur del nostre país, un president d’un partit que te personatges tant sinistres en el passat com Gonzalez o Guerra per posar dos noms, que ha creat un grup terrorista amb diner públic amb crims de sang, que ha participat en el cop d’estat a Catalunya en forma de 155, ha validat la violència contra el vot i es nega a donar la paraula a l’eix de la democràcia, la gent, ja que decideix ell per la societat fugint de ser el representant de la mateixa.

Illa ho qualifica de valent i de recuperar la dignitat. De fet algú que diu Lerida, no en te gaire de dignitat, però algú amb el currículum de Sanchez escoltar parlar de dignitat i de democràcia, enlloc de cinisme i manipulació constant ens defineix perfectament el nivell d’Espanya i els representants que nomes es representen a ells mateixos en benefici propi.

De Lerida a Lleida.